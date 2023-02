Tonfo Pontedera, il San Donato s'impone al Mannucci 4-2

Il Pontedera recupera due volte il San Donato Tavarnelle, "rischia" di vincere ma finisce addirittura per perdere 4-2, al Mannucci, un derby toscano rocambolesco. Una sconfitta che prolunga la serie senza vittorie dei granata, giunta a quattro partite consecutive.

Pronti-via e la gara entra subito nel vivo. Il primo brivido lo porta Nicastro, il cui colpo di testa termina sul palo, poi, all'8', i chiantigiani sbloccano il punteggio con la zuccata di Ubaldi. Il Pontedera non demorde e, dopo una punizione insidiosissima di Nicastro, siglano l'1-1 al 24' con un gran tiro da fuori di Ladinetti. Le due squadre si affrontano a viso aperto e sul finire della prima frazione il botta e risposta si ripete: il San Donato torna avanti grazie al tap-in di Alessio Rossi su invito di Russo, nuovo pareggio dei granata con un tirocross di Peli. 2-2 all'intervallo.

La ripresa vede gli uomini di Canzi prendere le redini del gioco, seppur al cospetto di un avversario sempre pronto a pungere in ripartenza. Ianesi e Nicastro provano a bucare Cardelli senza risultati. Col passare dei minuti, però, crescono gli ospiti, i quali prima sfiorano la rete con Bianchi poi piazzano l'uno-due letale firmato Gorelli-Russo tra l'81' e l'83'. Il Pontedera finisce al tappeto: domenica prossima, in casa della Torres, servirà una vittoria per non mettere a rischio il piazzamento playoff.

Pontedera - San Donato Tavarnelle 2-4, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Peli, Izzillo, Ladinetti, Perretta; Catanese; Ianesi, Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Mutton, Sosa, Cioffi, Di Bella, Bonfanti, Guidi, Benedetti, De Ioannon Tripoli, Marcandalli, Somma. All.: Canzi

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Siniega, Brenna, Gorelli, E Rossi; A. Rossi, Bovolon, Montini; Russo, Ubaldi, Galligani. A disp.: Biagini, Campinotti, Marzierli, Carcani, Regoli, Borghi,Sepe, Gerardini, Noccioli, Brenna, Contipelli, Pezzola, Viviani. All.: Buzzegoli

Arbitro: Ramondino di Palermo

Reti: 8' Ubaldi, 24' Ladinetti, 35' A. Rossi, 39' Peli, 81' Gorelli, 83' Russo