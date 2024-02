Serie D, Cenaia raggiunto nel finale dal Grosseto, il Mobilieri Ponsacco perde lo scontro salvezza con il Real Forte Querceta

Il Cenaia sfiora l'impresa contro il Grosseto subendo il gol del 2 a 2 finale al 95'. Al Pennati Favilli i biancorossi arrivano da favoritissimi e con un nuovo mister in panchina, Di Meglio al posto di Bonuccelli anche se la situazione è solo temporanea in attesa di un nuovo allenatore. Partono forte gli ospiti che nei primi 25' dominano il gioco creando anche un'occasione con Cretella e al 24' trovano il meritato vantaggio con Riccobono che dopo un calcio d'angolo riesce a fare un gran tiro che batte Borghini. Immediata la reazione dei ragazzi di mister Iacobelli che trovano il pari tre minuti più tardi con Rossi che su calcio d'angolo segna di testa. Il Grosseto non ha neanche il tempo di riprendersi e al 32' arriva anche il raddoppio su un altro calcio d'angolo: si crea una mischia e Degli Esposti riesce a battere Raffaelli. Nel finale del primo tempo l'estremo difensore dei biancorossi compie anche un gran doppio salvataggio che impedisce il terzo gol del Cenaia. Nella ripresa difendono bene i padroni di casa che impensieriscono sempre gli ospiti in contropiede. L'unica grande occasione è un palo colpito da Sabelli ma al 95' all'ultimo respiro Aprili trova la rete del pari che allontana il Cenaia dalla zona playout.

Gli arancioverdi salgono solo a 12 punti precedendo il Mobilieri Ponsacco fermo a 11 che perde lo scontro salvezza contro il Real Forte Querceta che sale a 18 e stacca le due formazioni pisane. I lucchesi si impongono a Ponsacco sbloccando il risultato dopo meno di un quarto d'ora con Masi, i ragazzi di Bozzi non mollano e combattono fino all'ultimo per trovare il meritato pari. Al 80' gli ospiti rimangono in dieci uomini ma due minuti più tardi chiudono il match con la rete di Pegollo. Con questi risultati entrambe le formazioni pisane se vogliono ottenere la salvezza devono compiere un mezzo miracol passando necessariamente dai playout.

Cenaia – Grosseto 2 a 2 (2 a 1)

Cenaia: Borghini, Degli Esposti, Papini, Rossi, Rustichelli, Pasquini, Caciagli, Fontana, Simonini, Tognocchi, Manfredi. A disp.: Baroni, Malara, Bracci, Ferretti, Macchia, Bartolini, Becucci, Gucciardi, Campera. All.: Iacobelli.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Davi, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Aprili, Macchi, Russo, Bensaja, Grasso. A disp.: Sclano, Bruni, Sacchini, Rinaldini, Prati, Romairone, Bojinov, Porcu, Nocciolini. All.: Di Meglio.

Arbitro: Iurino di Venosa.

Reti: 24’pt Riccobono (G), 27’pt Rossi (C), 32’pt Degli Esposti (C), 45+5’ Aprili (G).

Mobilieri Ponsacco – Real Forte Querceta 0 a 2 (0 a 1)

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Italiano, Panattoni, Nieri, Grea, Brondi, Sivieri, Bologna, De Vito, Borselli, Regoli. A disp.: Falsettini, Fasciana, Fisher, Matteoli, Innocenti, Milani, Bardini, Mogavero, Milli. All.: Bozzi.

Real Forte Querceta: Gatti, Maccabruni, Giubbolini, Gemmi, Tognarelli, Masi, Bucchioni, Giuliani, Pegollo, Advillari, Flores Heatley. A disp.: Luci, Dal Pino, Pecchia, Lepri, Michelucci, Vietina, Tomaselli, Podesta, Gabrielli. All.: Buglio.

Arbitro: Bonasera di Enna.

Reti: 12’pt Masi, 38’st Pegollo.

Espulso Bucchioni nel Real Forte Querceta.