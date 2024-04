Serie D, pari del Cenaia di carattere contro la Sangiovannese, il Mobilieri Ponsacco perde ad Altopascio

La retrocessione è matematica ma i ragazzi di mister Iacobelli onorano il campionato fino all'ultimo con una partita che leva due punti ad una Sangiovannese che non può ancora dormire troppi sonni tranquilli per quanto riguarda i playout. I padroni di casa chiudono a sorpresa in vantaggio il primo tempo grazie ad una rete di Rossi che sfrutta un'errore della retroguardia valdarnese nell'unica occasione da gol fino a quel momento. Nella ripresa pareggia subito Benucci dopo poco più di un minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato ma il match non vede più altre grandi occasioni che possano sbloccare il risultato e allora il risultato si trascina stancamente fino al 90'.

Perde invece il Mobilieri Ponsacco per 2 a 1 sul campo del Tau Altopascio, risultato che obbliga i rossoblù a dover fare 9 punti nelle ultime tre partite per poter ancora puntare ai playout superando sia Real Forte Querceta che Sansepolcro. È decisiva per il risultato la doppietta di Noccioli a cavallo del 20', due gol quasi identici con dei cross di Odianose al culmine di un inizio di gara di fuoco dei lucchesi. Riesce a riaprire la partita il Ponsacco con la rete di Bologna al 30' ma non riescono a ribaltare l'andamento della partita che vede comandare sempre i padroni di casa e i ritmi si abbassano sempre più a causa del caldo fino al 90'.

Cenaia – Sangiovannese 1 a 1 (1 a 0)

Cenaia: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Pasquini, Bartolini, Caciagli, Manfredi, Simonini, Fontana, Ferretti. A disp.: Borghini, Bracci, Campera, Malara, Becucci, Macchia, Botrugno, Fenzi, Rustichelli. All.: Iacobelli.

Sangiovannese: Timperanza, Pertica, Gianassi, Baldesi, Farini, Masetti, Di Rienzo, Disegni, Rotondo, Benucci, Cicarevic. A disp.: Perone, Dei, Bargellini, Nannini, Shenaj, Senesi, Canessa, Caprio, Antezza. All.: Rigucci.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Reti: 44’pt Rossi (C), 2’st Benucci (S).

Tau Altopascio – Mobilieri Ponsacco 2 a 1 (2 a 1)

Tau Altopascio: Di Biagio, Quilici, Alessio, Odianose, Bruzzo, Meucci, Noccioli, Bruno, Andolfi, Biagioni, Vellutini. A disp.: Di Cicco, Morandini, Bellandi, Perillo, Malva, Piccini, Manetti, Bargellini, Jokovic. All.: Venturi.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bardini, Panattoni, Grea, Brondi, Sivieri, Bologna, Regoli, De Vito, Borselli, Fischer. A disp.: Falsettini, Italiano, Fratini, Matteoli, Innocenti, Nieri, Milani, Milli, Pellegrini. All.: Bozzi.

Arbitro: Sacca di Messina.

Reti: 18’pt e 21’pt Noccioli (TA), 30’pt Bologna (MP).