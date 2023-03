Serie D, il Mobilieri Ponsacco fa harakiri contro il Tau: da 2-0 a 2-2 nel finale

Ghiotta occasione persa, in chiave salvezza, per il Mobilieri Ponsacco. Ad Altopascio i rossoblù vanificano due gol di vantaggio, facendosi raggiungere in extremis dal Tau per il 2-2 finale. A sei gare dal termine, restano tre i punti di vantaggio sulla zona playout.

Gli uomini di Bozzi dominano per almeno un'ora di gioco sul campo di una diretta concorrente alla permanenza nella categoria. Al 15' Fratini sblocca il punteggio con una bella girata sugli sviluppi di un corner da sinistra di Remorini. Filippis salva su Mencagli, ma il numero 11 ponsacchino si rifà ad inizio ripresa, quando è il più lesto ad insaccare in tap-in la respinta di Filippis sulla conclusione dal limite di Remorini.

Il Tau si scuote e col passare dei minuti prende campo. A dieci dal termine Cartano accorcia le distanze su azione da calcio d'angolo: una rete viziata dal precedente fallo, non rilevato dal direttore di gara, dello stesso Cartano su Patronelli. Il Mobilieri accusa il colpo e allo scadere incassa il gol del pari: nulla da fare per Pagnini sulla spizzata di Anzillotti.

Tau Altopascio - Mobilieri Ponsacco 2-2, il tabellino della partita

TAU ALTOPASCIO: Filippis, Quilici, Anzilotti, Mancini, Pratesi (68' Borgia), Cesaretti (52' Carcani), Villanova, Capparella, Alessio, Cartano, Pietrelli. A disp.: Donati, Innocenti, Becucci, Manetti, Fasciana, Gurini, Kapidani. All.: Favarin

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi (57' Lici), Patronelli, Fratini, Martucci, De Vito, Marcucci, Bardini, Nieri (70' Bellucci), Remorini (85' Turini), Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Del Percio, Vannozzi, Bertolini, Calvigioni. All.: Bozzi

Arbitro: Quara di Nichelino

Reti: 15' Fratini, 53' Mencagli, 80' Cartano, 90' Anzilotti

Ammoniti: Quilici, Cesaretti, Alessio, Borgia, Pagnini, Bardini, Lici