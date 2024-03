Serie D, impresa Mobilieri Ponsacco che vince in casa della Pianese capolista, decide il gol di Borselli nel finale

Le due formazioni pisane escono dalla 25esima giornata con dei punti in più in classifica e riaccendono le speranze di raggiungere i playout, in particolare il Mobilieri Ponsacco che strappa tre punti d'oro sul campo della Pianese capolista. I rossoblù resistono all'assalto iniziale della Pianese guidato da Ledonne che spreca due occasioni da gol nei primi minuti che di fatto sono anche le uniche del primo tempo. Nella ripresa viene annullato il vantaggio bianconero firmato da Polidori che è in fuorigioco. Continua l'offensiva della Pianese che però non riesce più ad impensierire Fontanelli mentre gli ospiti si fanno vedere dalle parti di De Fazio con Nieri in contropiede. Nel finale arriva l'insperato vantaggio firmato da Borselli che capitalizza un errore della difesa senese segnando il gol del definitivo uno a zero che riapre corsa salvezza e promozione.

Finisce 1 a 1 il match tra Sansepolcro e Cenaia, la partita comincia in discesa per gli ospiti che vanno in vantaggio al 8' con il rigore trasformato da Signorini e un minuto più tardi viene espulso Mezzasoma per doppia ammonizione, punito prima il fallo che porta al rigore e poi una simulazione tra le proteste dei padroni di casa. Nonostante il vantaggio numerico ad avere più occasioni è la formazione bianconera, gli ospiti sfiorano il pari con il colpo di testa di Mariucci e trovano il gol con la punizione di Gorini al 37' e Ferri Marini poco più tardi sfiora il vantaggio colpendo un palo. Nella ripresa giocano meglio i pisani che hanno delle occasioni con Rossi e Fontana ma Patata si fa trovare pronto, nel finale sfiora il clamoroso gol vittoria Pasquali di testa ma il match termina in parità.

Pianese – Mobilieri Ponsacco 0 a 1 (0 a 0)

Pianese: De Fazio, Morgantini, Lo Porto, Miccoli, Polidori, Boccadamo, Remy, Proietto, Mignani, Ledonne, Mastropietro. A disp.: Iurino, Monanni, Tognetti, Di Mino, Falconi, Simeoni, Lulli, Di Martino, Bramante. All.: Prosperi.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Bardini, Nieri, Milani, Grea, Brondi, Sivieri, Bologna, Regoli, Borselli, Fischer. A disp.: Falsettini, Fasciana, Italiano, Matteoli, Panattoni, Innocenti, Mogavero, Milli, Pellegrini. All.: Bozzi.

Arbitro: Spina di Barletta.

Reti: 45+2’st Borselli.

Vivi Altotevere Sansepolcro – Cenaia 1 a 1 (1 a 1)

Vivi Altotevere Sansepolcro: Patata, Mezzasoma, Fremura, Della Spoletina, Gorini, Borgo, Gennaioli, Fracassini, Pasquali, Ferri Marini, Mariucci. A disp.: Di Stasio, Guarracino, Grassi, D’Angelo, Brizzi, Pauselli, Buzzi, Piermarini, Cicognola. All.: Bonura.

Cenaia: Borghini, Rossi, Papini, Signorini, Degli Esposti, Campera, Caciagli, Tognocchi, Simonini, Bracci, Fontana. A disp.: Baroni, Gucciardi, Rustichelli, Scuderi, Macchia, Pasquini, Fenzi, Silvestri, Manfredi. All.: Iacobelli.

Arbitro: Vazzano di Catania.

Reti: 7'pt Signorini (C), 37'pt Gorini (VAS).

Note: Espulso Mezzasoma nel Sansepolcro.