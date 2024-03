Serie D, il Mobilieri Ponsacco recuperato in extremis dall'Aquila Montevarchi, Cenaia battuto dal Seravezza

Finisce in parità lo scontro salvezza tra Aquila Montevarchi e Mobilieri Ponsacco, un punto a testa che scontenta entrambi. La partita è equilibrata e il primo tempo finisce in parità, subito dopo l'ora di gioco Panattoni porta in vantaggio, meritatamente, i pisani che si difendono bene ma nel finale Rufini segna il gol del pari che impedisce il tracollo dei padroni di casa che si sarebbero allontanati ancora di più dalla Sangiovannese e il Ponsacco vede sfumare all'arrivo due punti importantissimi per riagganciare la zona playout.

Mentre i rossoblù possono ancora crederci, per il Cenaia ormai sembra essere quasi finita l'avventura in Serie D, ultimo posto a 9 punti di distanza dai playout con sole 7 giornate alla fine, anche oggi è arrivata una sconfitta, questa sul campo del ben più strutturato Seravezza Pozzi. I padroni di casa passano 1 a 0 grazie ad una rete di Mugelli nel finale del primo tempo ma i pisani non si danno mai per vinti rimanendo in partita fino all'ultimo senza riuscire però a portare a casa neanche un punto.

Aquila Montevarchi – Mobilieri Ponsacco 1 a 1 (0 a 0)

Aquila Montevarchi: Bianchi, Francalanci, Muscas, Vitali Borgarello, Keqi, Rufini, Bontempi, Conti, Lischi, Messini, Cellai. A disp.: De Gennaro, Dainelli, Artini, Lucatuorto, Quaresima, Stefoni, Ciofi, Boiga, Boncompagni. All.: Beoni.

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Panattoni, Nieri, Milani, Grea, Brondi, Milli, Bologna, Regoli, Borselli, Fischer. A disp.: Falsettini, Fasciana, Italiano, Fratini, Matteoli, Innocenti, Sivieri, Mogavero, Pellegrini. All.: Bozzi.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina.

Reti: 16’st Panattoni (MP), 40’st Rufini (AM).

Seravezza Pozzi – Cenaia 1 a 0 (1 a 0)

Seravezza Pozzi: Lagomarsini, Salerno, Putzolu, Brugognone, Ivani, Camarlinghi, Mugelli, Bedini, Simonetti, Mannucci, Coly. A disp.: Mariani, De Ferdinando, Granaiola, Benedetti, Loporcaro, Sforzi, Maccabruni, Lopez Petruzzi, Delorie. All.: Amoroso.

Cenaia: Borghini, Rossi, Degli Esposti, Scuderi, Papini, Tognocchi, Caciagli, Campera, Simonini, Fontana, Manfredi. A disp.: Baroni, Pasquini, Cocucci, Signorini, Fenzi, Rustichelli, Bartolini, Calloni, Silvestri. All.: Iacobelli.

Arbitro: Gallorini di Arezzo.

Reti: 43'pt Mugelli.