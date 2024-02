Serie D, il Mobilieri Ponsacco strappa un pari al San Donato Tavarnelle, il Cenaia sconfitto dal Tau Altopascio

Ancora pochi segni di ripresa da parte delle due formazioni pisane di Serie D che ormai sono indirizzate verso la retrocessione diretta, Mobilieri Ponsacco e Cenaia sono infatti appaiati all'ultimo posto con 12 punti ottenuti in 24 partite e hanno 9 punti di ritardo dalla zona playout. I rossoblù riescono a strappare un pareggio al San Donato Tavarnelle fermando i gialloblù, freschi di avvicendamento in panchina con l'uscita di Collacchioni e l'arrivo di Brachi. Il Cenaia invece subisce un 3 a 0 in casa senza appello dal Tau Altopascio, i lucchesi si portano subito in vantaggio con Capparella, i padroni di casa reagiscono ma Bruzzo trova il raddoppio in chiusura della prima frazione e nella ripresa arrotonda il risultato Noccioli.

Mobilieri Ponsacco – San Donato Tavarnelle 0 a 0

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Borselli, Bologna, De Vito, Brondi, Fischer, Milani, Panattoni, Regoli, Sivieri, Bardini. A disp.: Falsettini, Fasciana, Innocenti, Italiano, Matteoli, Milli, Mogavero, Nieri, Pellegrini. All.: Bozzi.

San Donato Tavarnelle: Manzari, Sichi, Chiti, Videtta, Calamai, Frosali, Marianelli, Belli, Neri, Bellini, Bocci. A disp.: Campinotti, Nobile, Barazzetta, Papalini, Gianneschi, Seghi, Petronelli, Oitana, Forte. All.: Brachi.

Arbitro: Laganaro di Genova.

Cenaia – Tau Altopascio 0 a 3 (0 a 2)

Cenaia: Borghini, Rossi, Scuderi, Signorini, Malara, Tognocchi, Papini, Rustichelli, Simonini, Fontana, Manfredi. A disp.: Baroni, Caciagli, Bracci, Becucci, Macchia, Degli Esposti, Gucciardi, Campera, Pasquini. All.: Iacobelli.

Tau Altopascio: Di Biagio, Bernardini, Biagioni, Alessio, Vellutini, Bruzzo, Meucci, Antoni, Capparella, Malva, Noccioli. A disp.: Di Cicco, Quilici, Perillo, Odianose, Piccini, Manetti, Lombardo, Bartelloni, Bruno. All.: Venturi.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Reti: 5'pt Capparella, 44'pt Bruzzo, 25’st Noccioli.