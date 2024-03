Serie D, il Mobilieri Ponsacco pareggia contro l'Orvietana un match terminato 9 contro 10

Finisce 0 a 0 la partita tra Mobilieri Ponsacco e Orvietana, la partita è complicatissima a causa del terreno di gioco al limite dell'impraticabilità. Ad essere più pericolosi sono i padroni di casa, alla ricerca di punti pesanti per sperare nell'aggancio ai playout, pericolosissimo Silveri poco dopo la mezz'ora ma Marricchi salva, gli umbri faticano molto a contenere i rossoblù. Nella ripresa i ritmi si abbassano a causa del campo pesantissimo e al 27' viene espulso per doppia ammonizione Bardini per simulazione, gli ospiti fortunatamente non sfruttano la superiorità numerica e al 37' viene espulso Stampete per fallo di reazione e ristabilisce la parità numerica. Al 92' viene espulso anche De Vito ma nonostante l'inferiorità numerica i ragazzi di Bozzi sfiorano ancora il meritato gol però Marricchi para ancora e inchioda il risultato sul pari.

Perde invece il Cenaia contro il Follonica Gavorrano, i rossoblù si impongono 3 a 0 e diventano primi in solitaria grazie al pareggio tra Livorno e Pianese. Gli ospiti indirizzano il match già al 6' con il gol di Mauro che insacca il cross di Regoli e controllano il gioco per lunghi tratti del primo tempo. Nella ripresa partono forte i pisani ma Filippis nega il gol a Campera. Al 17' la partita finisce, virtualmente, in anticipo per il Cenaia con l'espulsione per doppio giallo di Becucci, poco dopo arriva il raddoppio di Botrini sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi Ceccanti al 35' con un bel tiro da fuori chiude il match.

Mobilieri Ponsacco – Orvietana 0 a 0

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Milani, Bologna, Grea, Brondi, Fischer, Borselli, Nieri, Regoli, Sivieri, Bardini. A disp.: Falsettini, Fasciana, Innocenti, Italiano, Matteoli, Milli, Mogavero, De Vito, Panattoni. All.: Bozzi.

Orvietana: Marricchi, Manoni, Lorenzini, Ricci, Mafoulou, Congiu, Fabri, Orchi, Santi, Proia, Gomes. A disp.: Rossi, Ciavaglia, Labonia, Siciliano, Di Natale, Pelliccia, Stampete, Marsili, Chiaverini. All.: Rizzolo.

Arbitro: Graziano di Rossano.

Note: Espulsi Bardini e De Vito nel Mobilieri Ponsacco e Stampete nell’Orvietana.

Cenaia – Follonica Gavorrano 0 a 3 (0 a 1)

Cenaia: Borghini, Rossi, Papini, Scuderi, Degli Esposti, Becucci, Tognocchi, Rustichelli, Campera, Fontana, Manfredi. A disp.: Baroni, Pasquini, Bracci, Calloni, Silvestri, Macchia, Ursi, Fenzi, Cocucci. All.: Iacobelli.

Follonica Gavorrano: Filippis, Pignat, Dierna, D’Agata, Grifoni, Nardella, Mauro, Lo Sicco, Mencagli, Botrini, Regoli. A disp.: Marenco, Brunetti, Ceccanti, Pino, Modic, Pecchia, Barlettani, Bellini, Ampollini. All.: Masi.

Arbitro: Orlandi di Siracusa.

Reti: 10'pt Mauro, 25’st Botrini, 37’st Mencagli.

Note: Espulso Becucci nel Cenaia.