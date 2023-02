Serie D, Mobilieri Ponsacco sull'ottovolante: 2-2 a Montespaccato

Finisce con due reti a testa un bel tira e molla tra Montespaccato e Mobilieri Ponsacco. I rossoblù escono indenni dal Don Pino Puglisi al termine di una partita a tratti molto sofferta, ma che li ha visti anche sfiorare l'intera posta in palio fino a pochi minuti dal triplice fischio. La formazione di casa, attuale fanalino di coda del girone E di Serie D, parte con grande aggressività e nella prima frazione di gioco mette sotto la formazione di Bozzi. Al 35' la mole di gioco laziale si concretizza, con Cerone che spedisce col mancino sotto l'incrocio e manda i suoi in vantaggio al riposo. Serve una scossa e al rientro dall'intervallo il Mobilieri non delude: dopo appena due giri d'orologio Lici pareggia i conti con un gran destro di prima intenzione. Pagnini risponde ottimamente su Cerone, sull'altro fronte Nieri insidia Tassi su cross da destra di Remorini. I ponsacchini trovano il sorpasso al 66': azione sulla destra, Remorini verticalizza per Nieri che serve in area piccola Mencagli, il quale batte Tassi sul primo palo da rapace d'area. Il Montespaccato torna a spingere con forza e sale ancora in cattedra Pagnini, prima abile a mano aperta su Maurizi poi strepitoso sulla conclusione da posizione ravvicinata e diretta nel sette di Cerone. Il portierone rossoblù è costretto a capitolare all'82', quando il tiro al giro di Mascella è semplicemente imprendibile. Terzo pareggio consecutivo per il Mobilieri, adesso a +1 sulla zona playout.

Montespaccato - Mobilieri Ponsacco 2-2, il tabellino della partita

MONTESPACCATO: Tassi, Bruno, Anello, Lazazzera, Pollace, Cerone, Attili, Maurizi, Laziz, Bosi, Vitelli. A disp.: Di Maio, Bianchi, Maugeri, Fulvi, Nanci, Cali, Mascella, Sayari, Tataranno. All.: Bussone

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Lici, Patronelli, Fratini, Martucci, Rossi, Marcucci, Zaccagnini, Nieri, Remorini, Mencagli. A disp.: Sbrana, Macchi, Accorsini, Turini, Vanni, Bertolini, Calvigioni, Bellucci, Calosi. All.: Bozzi

Arbitro: Branzoni di Mestre

Reti: 35' Cerone, 47' Lici, 66' Mencagli, 82' Mascella