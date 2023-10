Serie D, il Cenaia viene sconfitto 3 a 0 a Grosseto

Squadra in casa

Squadra in casa Grosseto

Partita praticamente dominata dal Grosseto che vince meritatamente sul Cenaia partendo subito molto forte con una doppia occasione tra il 10' e 11' con il tiro di Rinaldini alto e Marzierli che manca la girata su un cross. Al 20' c'è il vantaggio grazie a Marzierli che riceve da Riccobono e batte Baroni. Non passano neanche dieci minuti che ancora Riccobono serve un assist, questa volta per la testa di Schiaroli, battuto ancora una volta l'estremo difensore dei pisani. Al 35' Riccobono stavolta decide che l'assist non gli basta: prima guadagna e poi trasforma il calcio di rigore che di fatto chiude la partita. Negli ultimi scampoli della prima frazione squillo degli ospiti con Borselli che manca lo specchio della porta.

Nel secondo tempo la partita va pian piano spegnendosi senza registrare più grandi occasioni ma i padroni di casa continuano a dimostrare la loro forza mantenendo il pallino del gioco, c'è qualche sporadico tiro da parte di entrambe le formazioni ma niente che smuova la partita dal risultato di 3 a 0.

Grosseto – Cenaia 3 a 0 (3 a 0)

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Cretella, Schiaroli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Aprili, Bensaja, Saio, Arcuri. A disp.: Chila, Carannante, Giustarini, Macchi, Gianassi, Giuliani, Moscatelli, Presicci, Guadalupo. All.: Bonuccelli.

Cenaia: Baroni, Rossi, Signorini, Papini, Caciagli, Borselli, Bruzzi, Sanyang, Simonini, Manfredi, Pasquini. A disp.: Perullo, Quilici, Benassi, Macchia, Zaccagnini, Malara, Di Bella, Picchi, Di Giuseppe. All.: Macelloni.

Arbitro: Marchetti di L’Aquila, assistenti D’Orazio di Teramo e Di Berardino di Teramo.

Reti: 20' pt Marzierli, 28' pt Schiaroli, 35' pt Riccobono.