Pieno di entusiasmo per il Porta a Lucca nella festa di Natale

Si è svolta la tradizionale festa di Natale per i piccoli calciatori della Scuola Calcio G.S. Porta a Lucca, con tanto gioco e divertimento. La Strenna di Natale, tenutasi nella palestra del Dream Volley Pisa, è iniziata e si è conclusa con l’inno del Porta a Lucca, ormai diventato la colonna sonora di tutti gli eventi e di tutte le partite casalinghe, grazie al cantautore Alessandro Midulla che ha composto il testo e la musica.

Il presidente Luca Nassi ha salutato i presenti ringraziando ancora una volta tutti gli allenatori che per i 220 bambini sono sempre più spesso, dopo la famiglia e la scuola, le figure di accompagnamento nella crescita, visto che si trovano ad assolvere molti ruoli nello stesso tempo: istruttore, insegnante, modello, animatore con obiettivi educativi che vanno oltre la preparazione fisica e l’allenamento: guidare lo sviluppo corretto dell’autostima, la corretta percezione di sé e l’educazione al fair play.

Avis Comunale Pisa ha partecipato all’iniziativa per promuovere la donazione del sangue e per far capire ai bambini della Scuola Calcio ma soprattutto ai loro genitori e ai ragazzi della Terza Categoria come il sangue sia insostituibile alleato negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche.

Il vice Presidente Marco Vanni ha sottolineato l’obiettivo raggiunto e quello da perseguire anche per il prossimo anno calcistico che è rappresentato dalla partecipazione a tutti i campionati del settore giovanile e alla terza categoria, che permette da un lato il coinvolgimento di tutti i giovani dei due quartieri (Porta a Lucca e I passi) e, dall’altro, di dare continuità ai percorsi di crescita dei piccoli calciatori. Con l’occasione sono stati presentati anche i ragazzi che da questo anno militano nella Terza Categoria.

Il sindaco Michele Conti ha evidenziato l’importante opera sociale della Scuola Calcio Porta a Lucca che, grazie ai suoi volontari, in 54 anni di attività si è contraddistinta come luogo di aggregazione capace di coinvolgere la comunità dei due quartieri, e in particolare bambini e bambine ma anche ragazzi e ragazze, attraverso un progetto di ampio respiro che attraverso lo sport ha l’obiettivo di sostenere percorsi di crescita personale fatti di valori positivi che promuovono, accanto alla dimensione agonistica dello sport, una dimensione etica ed educativa.

E’ intervenuta, per la prima volta, anche il neo assessore allo sport Frida Scarpa che ha ricordato l’importanza di stare vicino e sostenere le associazioni sportive come il Gruppo Sportivo Porta a Lucca che ha sviluppato un centro di pratica sportiva, di aggregazione e di incontro, che vede una forte cooperazione con il territorio, le aziende e le associazioni di volontariato e che ha progetti importanti di riqualificazione del centro sportivo per renderlo più inclusivo e più accogliente per tutto il quartiere e non solo per coloro che praticano calcio.

A tutti i bimbi è stato consegnato un panettone e diversi gadget da parte della società. La società ricorda che sono sempre aperte le iscrizioni per le categorie che vanno dal 2008 al 2018. Per eventuali informazioni rivolgersi tutti i giorni presso la sede in via Galiani ai Passi dalle 16.30 alle 19.30 oppure contattare il direttore Sportivo Marco Vanni al 328 9357256.