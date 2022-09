SudTirol-Pisa: le probabili formazioni | Maran: "Squadra rinforzata dal mercato. Vogliamo la prima vittoria"

Voglia di riscatto e desiderio di dimostrare che la classifica non rispecchia i valori della squadra. Sono questi gli stimoli con i quali il Pisa si prepara a imbarcarsi sull'aereo che lo porterà a Bolzano, dove domenica 4 settembre sfiderà il SudTirol (ore 16.15) per la quarta giornata di campionato. Lo Sporting Club è ancora a secco di successi ufficiali da inizio stagione e deve necessariamente sbloccarsi per ritrovare entusiasmo e convinzione. Il mercato, finalmente, è terminato e la rosa è completa in ogni zona di campo: le alternative a Rolando Maran adesso non mancano, tocca al mister trovare le soluzioni migliori per esaltare l'organico.

Tre giocatori fuori

Non prenderanno parte alla sfida i difensori Esteves (non al meglio dopo l'infortunio al polpaccio, ma del tutto guarito), Torregrossa (infortunato contro il Genoa), Calabresi (squalificato per un turno) e Cohen (anche lui sulla via del recupero della piena condizione fisica). "Tutti gli altri stanno benissimo e sono a disposizione. Durante la settimana ho visto gli occhi giusti nei miei ragazzi - ammette con serenità e convinzione Rolando Maran - il gruppo vuole iniziare a vincere e dimostrare di valere molto di più dei risultati centrati fino a oggi. Perdere non piace a nessuno. Vogliamo invertire la rotta". Il tecnico nerazzurro può contare su "un organico molto competitivo. Faccio i complimenti alla società per come si è mossa sul mercato. Ha fatto il massimo, anche nell'ultimo giorno delle trattative. Adesso tocca a noi".

Il tecnico trentino prosegue: "Dobbiamo dimostrare con i fatti, sul campo, che possiamo avere l'ambizione di lottare alla pari contro qualsiasi avversario. Il percorso di ambientamento e affiatamento di tutti i nuovi procede velocemente. Per quel che riguarda Barba e Gliozzi, invece, la strada è più semplice. Conoscono molto bene il campionato di Serie B e devono soltanto capire tutti i meccanismi che cerchiamo di applicare sul rettangolo verde. Ma sono già pronti per poter giocare dal primo minuto: sono allenati e hanno molti minuti nelle gambe". Possibile quindi che il difensore centrale debutti immediatamente a Bolzano, accanto a Rus, con Hermannsson che verrà dirottato sulla fascia destra per coprire la falla lasciata dalle assenze di Esteves e Calabresi. Nessuna sorpresa invece a sinistra dove ci sarà Beruatto.

Qualche dubbio in più dalla trequarti in su, dove ci sono molti giocatori pronti a contendersi le tre maglie a disposizione. Quello che sembra praticamente certo della titolarità è Morutan, mentre al suo fianco il ballottaggio è tra Tramoni, Sibilli e Mastinu. Il folletto corso contro il Genoa in appena dieci minuti ha dimostrato di avere colpi da fuoriclasse della categoria, e nonostante una condizione fisica non eccellente potrebbe riuscire a strappare la maglia da titolare. Il terminale offensivo potrebbe essere infine Gliozzi: è arrivato da Como in forma e con l'ambizione di ritagliarsi un ruolo da protagonista in nerazzurro. "Anche su Torregrossa abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo - conclude Maran - l'infortunio accusato con il Genoa sembrava più grave. Invece gli esami non hanno evidenziato grossi problemi. Tornerà ad allenarsi in gruppo durante la sosta di fine settembre".

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida sarà diretta da Ivano Pezzuto: con il fischietto leccese i nerazzurri hanno raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Nella passata stagione Pezzuto ha arbitrato la vittoria interna sul Como (3-1) e il pareggio in casa dell'Alessandria (1-1).

Si incontrano le due peggiori difese della Serie B dopo tre giornate: 7 reti incassate dal Pisa, 8 quelle subite dal SudTirol. I biancorossi però vantano anche la peggior fase offensiva con appena una rete segnata dall'inizio della stagione. Si tratta della prima partita ufficiale tra le due formazioni, che prima della gara di domani non si sono mai incrociate nella loro storia.

Le probabili formazioni

SudTirol (3-5-2): Poluzzi; Barison, Zaro, Vinetot; Berra, Nicolussi Caviglia, Pompetti, Voltan, D'Orazio; Odogwu, Carretta. All. Bisoli

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Rus, Barba, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni; Gliozzi. All. Maran