Filippo Nannetti in evidenza al Rally di Chiusdino: ancora conferme dalla Renault Clio Rally 5

Una seconda posizione di classe di ampio respiro, quella conquistata da Filippo Nannetti sulle strade del Rally di Chiusdino, appuntamento che ha visto puntati i riflettori del motorsport nazionale sulle strade della provincia di Siena, teatro del passaggio - fino agli anni 90 - dei protagonisti del rallismo mondiale. Un palcoscenico che ha confermato la bontà del feeling con la Renault Clio Rally 5, vettura messa a disposizione dal team Kappaerre e condivisa con la copilota e compagna di vita Alessia Tasi. “Montieri” e “Chiusdino”, le prove speciali che hanno fatto da cornice alla performance del portacolori di Squadra Corse Città di Pisa. Riscontri che lo hanno elevato anche in ottica assoluta, proiettandolo in quindicesima posizione assoluta a conclusione delle prime tre prove speciali. Una nuova conferma per il driver pisano, soddisfatto nell’aver regolato vetture di potenzialità superiore in un contesto che ha esaltato agonismo e spettacolarità. “Una grande emozione affrontare la prova di Chiusdino - il commento di Filippo Nannetti - vivere le stesse emozioni provate anni fa dai protagonisti del Mondiale non ha eguali, specialmente nell’affrontare il tornante che è divenuto un’icona per tutti gli appassionati. Forte delle sensazioni legate al debutto sulla vettura, a Casciana Terme, sono partito con convinzione. Alla fine del primo giro di speciali, il distacco con Paolo Moricci, il riferimento della categoria, è stato di soli sette decimi. Sull’ultima ripetizione di Chiusdino abbiamo optato con per una condotta accorta: la partenza con gomme fredde, legata al ritardo accumulato a seguito dell’uscita di strada di un concorrente, non ci ha permesso di esprimerci sui livelli delle prove precedenti. Ringrazio il team Kappaerre per avermi messo a disposizione una vettura perfetta, qualcuno ha detto che questa macchina sembra mi sia cucita addosso, la conferma di quello che penso dalla prima volta che l’ho utilizzata. È sicuramente quella che più si addice al mio stile di guida”. Filippo Nannetti ed Alessia Tasi desiderano ringraziare i partner che li hanno supportati al Rally di Chiusdino: BM meccanica di Bartoli Fabio, Intermecc Engineering srl, UTP progettazioni costruzioni industriali srl, Fimir srl, Giacobbe Antonino srl, Bocelli macchine agricole, Studio tecnico Lara Nieddu, Costruzioni Martorana. Parte integrante dell’impegno è stata la Enne Sport asd, struttura che accompagna Filippo Nannetti ed Alessia Tasi nelle loro programmazioni sportive. Una sinergia, quella tra le parti, che troverà ulteriore slancio nella stagione agonistica 2022.