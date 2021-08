Pallavolo: la PediaTuss Casciavola ai nastri di partenza della stagione 2021-22

Ai blocchi di partenza la stagione sportiva 2021/2022 della Pallavolo Casciavola che si presenta al via di un nuovo anno agonistico con alcune importanti novità sia nel numero di squadre sia nello staff tecnico. Saranno tre i campionati 'senior' che saranno disputati dalla società rossoblù, oltre alla serie C, categoria di punta del club casciavolino, e alla Seconda divisione già disputata nella scorsa stagione, c’è la grande novità della Serie D, che sarà affrontata per lo più con la squadra Under 18 guidata da una leggenda del volley nazionale come Sabrina Bertini.

Cambio di guida tecnica anche in Serie C dove Luca Barboni (che sarà anche direttore tecnico) ha preso il posto, dopo due stagioni, di Fabrizio Ricoveri. Il neo coach, che avrà al suo fianco il vice Elisa Viviani, si ritroverà una rosa con ben cinque nuovi elementi. Alle confermate schiacciatrici Bella e Genovesi, capitano di grande esperienza e punto riferimento per le più giovani, Gori e Lichota, centrali, Masotti e Liuzzo palleggiatrici e i liberi cresciute in società Tellini e Di Matteo, si sono aggiunti gli arrivi del centrale Meucci, dall’Ambra Cavallini, ma nell’ultima stagione al Dream Volley Pisa, l’opposto Vaccaro, reduce da due stagioni a Montelupo, le schiacciatrici Messina, scuola Dream Volley e Montagnani e Gaibotti provenienti dal Volley Livorno. Lo sponsor della prima squadra sarà anche per questa stagione PediaTuss, marchio del Gruppo Pediatrica Specialist, ormai da tanti anni al fianco della Pallavolo Casciavola.

La serie D di coach Bertini affronterà la nuova stagione con la formazione Under 18 rinforzata da tre giocatrici over: due prodotti del vivaio casciavolino che tornano dopo alcune esperienze in altre società: si tratta di Margherita Farella (palleggiatrice) e Giada Benedettini (libero) alle quali si è aggiunta il centrale Chiara Chiappalone. Queste tre giocatrici andranno a completare la rosa formata dalle palleggiatrici Cini e Paoletti; i centrali Caciagli, Luppichini e Panizzi; le schiacciatrici Biasci, Caponi, Mori e Barsacchi; l’opposto Vittoria Alyson Corsini ed i liberi Greta Taylor Corsini e Pietrini.

La squadra che affronterà il campionato di Seconda divisione sarà una formazione giovane formata da giocatrici nate fra il 2003 e il 2005 affidata alle sapienti cure di Emanuela Mandaradoni che potrà contare sulle palleggiatrici Coltelli, Meini e Parenti; i centrali Sara Biasci, Galleschi e Isolani; le schiacciatrici Afrune, Gherardi, Bianchi e Pietrini; gli opposti Agnese Biasci e Chiesa ed i liberi Ficini, Lenzi e Malfatti. Ultime, ma solo per rispettare l’ordine anagrafico ci sono le due formazioni formate dalle ragazze nate nel 2006/07 che difenderanno i colori rossoblù nel campionato Under 16. Alla guida della squadra 'Blu' il selezionatore territoriale Daniele Favilla che potrà contare sull’apporto delle palleggiatrici Adami e Viegi; sui centrali Chiarugi, Marino e Pugliesi; le schiacciatrici Caponi, Grande, Guidetti, Rutinelli e Lenzi; gli opposti Corsini e Zucchelli Natalini ed il libero Puccini; la squadra 'Red' è invece agli ordini di Elisa Viviani, queste le atlete della rosa: Bacci e Pancani, palleggiatrici; Conticini, Gambini e Ferrucci, centrali; Paganucci, Coloretti, Lenzi, Farella, La Gioia e Malasoma, schiacciatrici; Pagano opposto; Perissinotto e Funel liberi. Due squadre, quelle under 16, di grande prospettiva rinforzate rispetto alla passata stagione da alcuni nuovi inserimenti e sulle quali la società punta molto per garantirsi un futuro luminoso ed un serbatoio importante di atlete per la prima squadra.

A completare uno staff di prim’ordine c’è il fisioterapista Iacopo Baronti, mentre sul fronte degli sponsor la società intende ringraziare, oltre a Pediatrica Specialist che ha legato il suo nome alla prima squadra, anche Clas concessionaria Renault, Framacia Savorani, importante il suo contributo in tema di tamponi e prevenzione del Covid, Metaltubi SaS, Cetilar e Katinka Travel Agency.