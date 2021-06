Ritiro in Val Seriana: il Pisa sceglie Rovetta per la preparazione estiva

Dopo quattro ritiri consecutivi, interrotti soltanto dall'emergenza Coronavirus che nella scorsa estate obbligò la squadra a svolgere la preparazione precampionato a Montecatini, si interrompe il solido rapporto tra il Pisa Sporting Club e la Valle del Chiese in Trentino-Alto Adige. I nerazzurri non torneranno a Storo, nel mese di luglio, per dare il via alla stagione agonistica. I primi passi dell'annata 2021-22 verranno mossi nel centro sportivo di Rovetta, un piccolo Comune della Val Seriana in provincia di Bergamo.

Le strutture della località lombarda garantiscono un alto standard qualitativo, tanto che per undici anni consecutivi, fino al 2019, l'Atalanta vi ha svolto la preparazione estiva. Tra poche settimane questo angolo della Val Seriana tornerà a tingersi di nerazzurro, quello dello Sporting Club. Nei prossimi giorni la società ufficializzerà le date del ritiro.

Nel frattempo, tra poco più di 24 ore, nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 giugno, il club comunicherà i dettagli dell'accordo di sponsorizzazione con Cetilar. Il marchio di Pharmanutra, l'azienda farmaceutica nata nel 2003 a Pisa, per il secondo anno consecutivo vestirà i panni del main sponsor della squadra nerazzurra. A breve giro di posta verrà anche ufficializzato l'ingaggio del portiere brasiliano Nicolas, per il quale sono stati messi neso su bianco tutti gli accordi.