Divertimento e agonismo sul panno verde al Subbuteo Club Sombrero

Il divertimento è assicurato, al pari dell'agonismo e della sfida. Basta un panno verde, ventidue uomini schierati in campo, due porte, una palla e un colpo di dito. Il subbuteo è un gioco, anzi uno sport aperto a tutte le fasce di età, che anche adesso in piena emergenza sanitaria può essere praticato senza rischi di contagio. A San Miniato, nella Casa Culturale, è attivo il Subbuteo Club Sombrero, che svolge attività di promozione, avvio al gioco e ritrovo. Attualmente il club conta più di 20 iscritti che da oltre 5 anni partecipano a tornei amatoriali, regionali e nazionali.

Chiunque può trovare accoglienza presso l’associazione, dove si respira l’atmosfera del panno verde a 360 gradi, chi per tornare al tempo che fu e chi per scoprire per la prima volta il gioco e sviluppare la propria passione. Per info ci si può rivolgere all’indirizzo subbuteoclubsombrero@gmail.com oppure contattandoci alla nostra pagina facebook cercando 'Subbuteo Club Sombrero'.

A livello nazionale questo sport è gestito dalla Fisct, la Federazione italiana sportiva calcio tavolo. Ancora oggi si gioca in tutte le regioni, grazie all’attività di quasi 100 club affiliati e all’organizzazione di tornei regionali, nazionali ed internazionali, oltre alle competizioni federali che assegnano i titoli individuali e a squadre come il Campionato Italiano e la Coppa Italia. Due discipline, il Subbuteo Tradizionale, quello conosciuto nell’immaginario collettivo con la base del piccolo calciatore basculante, e il calcio da tavolo, forma più evoluta, con materiali rivisti per essere piu performanti.

Entrambe, ad offrire il divertimento senza età all’attore che schiera su una superficie di un metro per uno e mezzo, la propria squadra del cuore. Si tratta di uno dei pochi giochi esistenti, ritenuto adatto dai 6 agli 80 anni, attraverso il quale si socializza, ci si immedesima nella partita come si fosse sull’erba di un vero stadio, e, col tempo, rende benefici sull’autocontrollo. Fa bene al cervello e alla creatività. Muovere i giocatori, cercare di impostare una azione di attacco oppure contrastare la manovra avversaria quando c’è da difendere, lo rende assimilabile al gioco degli scacchi e risulta molto di più di un training mentale. E' dimostrato che il gioco, specialmente nei bambini, è fondamentale per la loro crescita ed apertura mentale. Ed è per questo che la Fisct è molto attenta alle attività giovanili e pone fra i suoi scopi primari una politica di promozione su tutto il territorio che intercetti i più piccoli, creando eventi e manifestazioni a loro dedicati.