Tennis Certosa, Jessica Meini e Edoardo Carmignani si aggiudicano i titoli dei rispettivi tornei di quarta categoria

Il 12 aprile 2022 è terminato il torneo di quarta categoria femminile e maschile che per due settimane ha visto disputarsi molte partite di buon livello tecnico. Anche se, come sappiamo, il periodo è particolare, ai nastri di partenza si sono presentate 17 giocatrici e 82 giocatori nei rispettivi tabelloni. Tra le donne la vittoria è andata alla giocatrice di casa Jessica Meini che è risuscita a vincere tutti gli incontri senza perdere neanche un set e che si è affermata in finale su Miria Andreini del Tennis Club Marina di Massa con il punteggio di 6/3 6/1. Tra gli uomini invece ha primeggiato Edoardo Carmignani, del Tennis Paddle Litorale Pisano (ma socio del Tennis Certosa), che in una lunga ed emozionante finale ha superato Danilo Giannini del Tennis Club Ponsacco per 7/5 3/6 11/9. Il torneo che è terminato, si è aggiunto ai classici appuntamenti di maggio e luglio e quindi ha rappresentato una novità che, considerata la partecipazione, potrà ripetersi in futuro. Oltre ai vincitori, bisogna elogiare tutti i partecipanti che, comportandosi in modo esemplare, hanno fatto si che potessero disputarsi tutte le partite nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza per la tutela della salute in ambito di Covid-19. Considerazione analoga deve essere fatta anche per la parte organizzativa coordinata dal Presidente Riccardo Martellacci e dalla Vice Presidente Asia Martellacci, sempre più quest’ultima parte integrante ed operativa della struttura del Tennis Certosa. Tutto questo concorre a consolidare ai vertici del panorama tennistico provinciale e regionale il Tennis Certosa le cui attività, come i corsi per i bambini, per i ragazzi e per gli adulti, proseguono. Così come proseguiranno le tante competizioni squadre.

