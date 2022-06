Torna 'Tutti a Vela' a Marina di Pisa l'ultima domenica di giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel 2020 e nel 2021 la data fu spostata a settembre per avere condizioni migliori legate alla pandemia, quest’anno 'Tutti a Vela' torna alla sua data storica, a giugno, l’ultima domenica del mese e torna, così, la festa di inizio estate. Domenica 26 giugno lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa organizza la classica veleggiata sul percorso tra lo Shiplight e la Luminella di Calambrone: 16 miglia con partenza intorno alle 11 davanti a Marina di Pisa, una eventuale boa di disimpegno prima di prendere il largo verso una boa posta a nord del faro davanti a Tirrenia, poi rotta verso la Luminella e ritorno con arrivo nella zona della partenza.

Una festa del mare e della vela aperta a tutte le imbarcazioni di lunghezza superiore a 6,5 metri, una veleggiata che non necessita di particolari regolamenti, ma una formula semplificata che permette a tutti di gareggiare alla pari. E, alle 19, la cerimonia di premiazione con buffet, aperto a tutti gli equipaggi nella sede del Club pisano in Cala d’Arno dove riceveranno premi il primo assoluto e i primi tre di ogni raggruppamento. Premi per tutti grazie a Plastimo e a sorteggio tra gli armatori presenti alla premiazione offerti da Nautica Sandroni di Pisa. Anche quest’edizione di Tutti a Vela, la trentaquattresima, vede il patrocinio dell’Ente Parco Regionale di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli.