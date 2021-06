Tre podi per la Squadra Corse Città di Pisa al Rally degli Abeti

La gara era valevole sia per il la Coppa Rally Zona (moderne) che per Trofeo Rally Zona (autostoriche)

Ottima trasferta per la Squadra Corse Città di Pisa al Rally degli Abeti gara valevole sia per il la Coppa Rally Zona (moderne) che per Trofeo Rally Zona (autostoriche).

Conferma l’ottimo momento, con il terzo podio consecutivo, Luca Del Testa che, affiancato per l’occasione da Cinzia Maddaleni, ha colto un’utilissima terza piazza di classe guadagnando punti utili in ottica di Campionato che lo vede in seconda posizione ed in lizza per la vittoria finale. Il pilota del sodalizio pisano commenta: "La gara è stata difficile, abbiamo dovuto adattarci alle mutevoli condizioni meteo, era la prima volta che correvo insieme alla Cinzia Maddaleni quindi ci siamo conosciuti prova dopo prova. I punti guadagnati ci fanno ben sperare per il proseguimento del Campionato, siamo sulla giusta strada".

Altro importante podio è stato quello guadagnato dal nuovo giovanissimo equipaggio composto da Emanuele Mazzotti e Michele Crecchi che con la Renault Twingo hanno colto la terza posizione di classe, ma soprattutto hanno macinato chilometri e quindi accumulato esperienza. "Siamo contenti" ha commentato il giovane pilota Emanuele Mazzotti ed ha proseguito "avevamo l’obiettivo di arrivare in fondo e lo abbiamo raggiunto, la gara è stata bellissima ed essendo alle prime esperienze sia io che Michele (il navigatore), ci siamo trovati bene. Quest’anno vogliamo proseguire senza pretese e con l’intento di prendere in mano la macchina e capire le reazioni nei vari fondi".

Gara tutta da scoprire per Fabrizio Orsini che correva per la prima volta con la sua nuova Peugeot 106 Rallye curata dal fratello Roberto, oltre alla vettura nuova, per Orsini anche un nuovo navigatore il giovane Cristian Chicchi. "La gara non è partita bene, si è rotto un semiasse durante lo shake down e quindi siamo stati costretti a cambiarlo senza poter così testare la macchina. In gara ci siamo divertiti e abbiamo capito i lavori da fare alla macchina per il proseguo della stagione. Sono contento di aver avuto Cristian a mio fianco, un ottimo ex allievo del Corso co-piloti della scuderia".

Sfortuna invece per Gianluca Marchi e Michele Salotti che hanno dovuto abbandonare a due prove dal termine per problemi meccanici della loro MG ZR105, il duo stava lottando per podio e sarebbero stati punti utili per l’ammissione alla finale di Modena e dovrà quindi prontamente rifarsi al prossimo appuntamento. Ancora invece un ottimo risultato per il duo composto da Nicola Tonetti e Massimo Salvucci che, con la sempre verde A112 Abarth, ha sempre mantenuto la decima piazza assoluta nel lotto delle autostoriche oltre che aggiudicarsi alla fine anche la classe. Questo risultato consente al duo di passare in testa nel 3° Raggruppamento nel Trofeo Rally Toscano.

Ma il sodalizio pisano, oltre alla parte agonistica, è in gran fermento in vista dei festeggiamenti per il primo quarto di secolo dalla costituzione che cadrà il 25 luglio prossimo dove la Squadra Corse Città di Pisa asd ha grosse sorprese in serbo per tutti coloro che hanno portato in alto il nome della scuderia in questi venticinque anni.