Vela day della Federazione Italiana Vela a Marina di Pisa da 18 al 20 giugno

Lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa invita a conoscere la vela grazie a questa iniziativa. Tre giorni per vivere una nuova sensazione per ragazzi e adulti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche quest'anno la Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of moving e le Società affiliate, tra le quali lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l'appuntamento del Vela Day da venerdì 18 a domenica 20 giugno. Un evento dedicato a tutti: bambini dai sei anni compiuti, ragazzi e adulti, che vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela. Appuntamento nella sede del Club pisano in Cala d'Arno sul Viale D'Annunzio n. 234/D a Marina di Pisa Sarà possibile informarsi e prenotare una uscita sulle barche del Club pisano chiamando lo 050 310023 o 3887348108. Possibile prenotarsi anche a info@ycrmp.com