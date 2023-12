La Pallavolo Cascina femminile chiude l'anno con una sconfitta

Sconfitta netta per le ragazze cascinesi che nell'ultima partita dell'anno non riescono a sovvertire il pronostico e si arrendono in 3 set alle forti lucchesi del Volley Porcari che legittimano il primato in classifica. Lazzerini parte con Del Pecchia in regia opposta a Corti E., Papeschi e Corti F. schiacciatrici, Lenzi e Passaglia al centro, Di Matteo libero.

L'inizio è positivo, le biancorosse danno battaglia su tutti i palloni e l'equilibrio regna sovrano fino a metà set. Sono Corti e compagne a fare il primo break importante ed a portarsi a +3, dando l'impressione di poter accelerare. Un time out ospite e qualche imprecisione di troppo in ricostruzione invertono però l'inerzia del set consentendo a Porcari di rifarsi sotto e mettere la freccia. Il coach prova ad arginare la rimonta ricorrendo al doppio cambio con l'ingresso di Tommasini e Lemmi, ma il solco ormai è tracciato e si va sullo 0-1, 21-25.

Stessa musica nella seconda frazione. Sono ancora le ragazze biancorosse a condurre le prime fasi del set, provando più volte a scappare nel punteggio. Il tentativo buono sembra arrivare alla metà del parziale quando Cascina arriva ad un vantaggio massimo di +4 (16-12) e la gara sembra poter prendere un’altra piega. Così non è: per battagliare alla pari contro una squadra come Porcari era necessario essere ordinate e costanti per tutta la durata del match, ma le cascinesi proprio nel momento migliore si incartano in seconda linea e in fase di costruzione, consentendo alle avversarie di rimontare ancora una volta e portarsi sullo 0-2, 22-25.

Si riparte con gli ingressi in serie di Tommasini, Lemmi, Fiaschi, Sgherri e Ferri: la rimonta subita però pesa sulle energie nervose delle biancorosse, che dopo essere andate subito sotto in avvio di parziale, non riescono più a rialzarsi e a trovare contromisure adeguate. Il resto del set è un monologo delle ospiti, che non si fanno pregare e chiudono con merito e ampio margine 0-3, 11-25.

Sconfitta dunque, preventivabile, ma che lascia forse qualche rammarico per non aver capitalizzato i buoni vantaggi accumulati nei primi due set. L'avversario di giornata però non consentiva distrazioni e infatti Cascina ha pagato a caro prezzo qualche passaggio a vuoto di troppo. Archiviata quest'ultima gara, il bilancio di fine 2023 per questo inizio di stagione resta sicuramente positivo e deve dare consapevolezza e fiducia per i mesi a venire. Adesso quasi un mese di stop da impegni ufficiali, dove la squadra dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare al massimo delle possibilità per preparare gli ultimi tre difficilissimi impegni del girone di andata. Alla ripresa ci saranno infatti Volley Cecina, Robur Massa e il derby con la Pallavolo Casciavola.