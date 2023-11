La Pallavolo Cascina riparte di slancio e supera Peccioli

Vittoria importantissima per le cascinesi che riscattano prontamente la brutta partita di Donoratico, superando

in 3 set il Volley Peccioli, squadra giovane, ma con elementi dalle ottime potenzialità fisiche e tecniche. Si parte con Del Pecchia e Corti E. In diagonale, Sgherri e Corti F. schiacciatrici, Passaglia e Lenzi al centro, Di Matteo libero.

L’avvio è un po’ sottotono. Le biancorosse risentono forse di qualche scoria trascinatasi da 7 giorni prima e faticano a

trovare continuità, commettendo qualche errore gratuito di troppo. Peccioli invece spinge al servizio e trova buone soluzioni offensive sugli esterni dando l’impressione di potersela giocare alla pari. L’equilibrio regna sovrano fino alla metà del set, quando un ottimo turno al servizio di Corti F. finalizzato da 2 attacchi di Sgherri in posto 4 consentono un break fondamentale. Sono poi Del Pecchia di secondo tocco e Passaglia a muro a chiudere la contesa e a portare Cascina in vantaggio 25-21, 1-0.

Alla ripresa stesso sestetto. Le cascinesi sembrano aver trovato maggior continuità: Di Matteo mette ordine in

seconda linea e porta benefici alla costruzione del gioco e all’efficienza offensiva. Le ospiti provano a più riprese a

ridurre il gap, ma Corti E. in zona 2 e Lenzi in primo tempo concedono il +5, 17-12. Le prime gare della stagione

hanno insegnato a Cascina che non bisogna dare niente per scontato, ed ecco che il Coach butta nella mischia Ferri, che apporta il consueto contributo fondamentale alla difesa biancorossa. Un lob di Corti F. certifica il vantaggio e

le biancorosse riescono a chiudere senza troppi patemi, 25-17, 2-0.

Il terzo set è un monologo cascinese. Papeschi, subentrata a Sgherri, fa la voce grossa in attacco e consente subito alle cascinesi di guadagnare margine. Peccioli si gioca le ultime carte per provare ad allungare la contesa, ma è stoppato dalla neoentrata Lemmi che con 2 ottimi attacchi di prima e seconda linea dà il là alla fuga decisiva. C’è ancora spazio per gli ingressi al centro delle giovani Passerini e Caluri (esordio ufficiale in biancorosso e in categoria per Giorgia), che suggellano il parziale e la festa biancorossa 25-12, 3-0.

Buona prestazione e 3 punti fondamentali per le biancorosse, che dimostrano attitudine e carattere dopo il passaggio a vuoto dell’ultima giornata. Neanche il tempo di rifiatare che il calendario mette la Pallavolo Cascina di fronte subito un altro ostacolo durissimo. Sabato 2 dicembre Cascina sarà di scena a Pescia, contro una delle squadre più forti del campionato. Il Delfino è squadra molto tosta, che vanta nel roster elementi come Bettaccini e Tamburini, protagoniste nei campionati di B1 e B2 delle scorse stagioni. Per chi volesse seguire e sostenere le ragazze in questi impegno proibitivo l’appuntamento è per sabato alle 21 alla palestra di via Boito a Pescia.