Vittoria in rimonta per le biancorosse della Pallavolo Cascina contro Massa

Pronta riscossa per le biancorosse della Pallavolo Cascina che hanno la meglio in 4 set di una Robur Massa che, come da previsioni, ha messo le cascinesi in seria difficoltà e, dopo la vittoria con Donoratico, è parsa assolutamente viva e battagliera a dispetto di una classifica non esaltante.

Cascina parte con Del Pecchia in regia opposta a Corti E., Papeschi e Corti F. in banda, Passerini e Lenzi sul centro, Di

Matteo Libero. L'avvio è in netta salita (2-9), le ospiti spingono al servizio e lavorano molto bene in prima linea

limitando con efficacia gli attaccanti biancorossi. Lazzerini prova a scuotere la squadra con due time out e la reazione c'è. Si ricuce piano piano lo strappo fino al -2 (20-22), ma qua si stoppa il tentativo di recupero, con le avversarie brave a capitalizzare il gioco sul centro e portarsi in vantaggio, 0-1, 22-25.

Si riparte con Tommasini che subentra prontamente nella contesa. Le cascinesi sembrano finalmente trovare ritmo e fiducia e grazie ad una maggior continuità in seconda linea riescono ad essere più efficaci e imprevedibili sul fronte offensivo, togliendo certezze alle rivali. Il punteggio non è mai in discussione e Cascina raggiunge la parità con un

buon margine 25-19, 1-1.

Il terzo set è un monologo biancorosso, Lenzi al servizio traccia il solco, mentre Capitan Corti da posto 2 apre spesso

il muro difesa ospite. Si passa rapidamente dal +4 al +10, con Massa che dopo un'ora di gioco molla un po' la presa.

Papeschi con un bel parallelo certifica il vantaggio e porta avanti le biancorosse, 25-12, 2-1.

Quarta frazione di nuovo all'insegna dell'equilibrio, nessuna delle due squadre sembra trovare la continuità necessaria a prevalere. Ci provano le biancorosse con un break di Passerini (oggi all'esordio in categoria da titolare) dai 9 metri, ma le biancorosse ospiti si riportano sotto intorno al 20. Una bella combinazione Tommasini-Lenzi conduce Cascina al primo match point, che viene però subito annullato. Ci riprovano le biancorosse: Di Matteo riceve, apertura in posto due e Corti F. capitalizza con un bel mani-fuori che porta in dote il set e 3 punti fondamentali.

Vittoria importante, assolutamente non scontata, che ha certificato una volta di più il carattere delle ragazze cascinesi

che dopo 2 sconfitte consecutive e sotto di un set, non si sono 'lasciate andare', viceversa hanno ritrovato compattezza e coraggio ribaltando l'inerzia del match. Adesso per concludere il girone di andata Cascina è attesa dal derby di recupero della terza giornata. Casciavola è squadra decisamente tosta, con tante soluzioni disponibili e unica finora in grado di battere la capolista Porcari. L'impegno sarà quindi ad alto coefficiente di difficoltà. L'appuntamento è 'eccezionalmente' per giovedì 25 gennaio alle 21 a Casciavola, palestra di via Pastore.