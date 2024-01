La Subway Calci under 14 protagonista al torneo nazionale Winter Cup 2023

La formazione Under 14 femminile Subway VBC Calci ha partecipato alla edizione 2023 del torneo nazionale più famoso d’Italia, la MOMA Winter Cup organizzata dalla Pallavolo Anderlini Modena. Qualche numero: 188 squadre divise in 6 categorie (U18F, U16F, U14F, U15M, U17M, U19M), 14 i Comuni coinvolti per reperire le palestre necessarie allo svolgimento di 675 partite in 3 giorni di gare. Le ragazze, guidate nell’occasione da coach Gabriele Gemignani (in luogo di Riccardo Grassini, assente per concomitanti impegni sportivi), hanno raggiunto una 11° piazza assolutamente soddisfacente, prime tra le toscane.

Questo il commento del tecnico VBC: "Torneo fantastico, giocato direi anche oltre le aspettative. Dopo una prima giornata molto impegnativa con un bottino di una vittoria contro SPES Mentana ed una sconfitta contro Parma, ci siamo ritrovati in un girone, del secondo giorno, veramente di fuoco composto da Anderlini Modena, Sinergy Venezia, Pallavolo San Lazzaro (Bologna) e Progresso Volley. In questo girone le ragazze si sono esaltate giocando alla pari con Modena e Progresso Volley, perdendo ma a testa alta, e vincendo sia contro Venezia che contro Bologna; alla fine delle partite la classifica ci ha visto terzi e qualificati per le finaline dal 9 al 12 posto. La mattina dell'ultimo giorno ci ha visto uscire sconfitti contro Pallavolo Vizzolo, nell’ultima partita del torneo invece le ragazze hanno reagito e ci siamo aggiudicati la finalina contro Primo Salto Siena. Esperienza memorabile".

Da sottolineare che le sconfitte contro le corazzate Parma e Modena (padrona di casa) sono arrivate o ai vantaggi o negli ultimi punti del set, a testimonianza che le ragazze se la sono comunque giocata, pur arrivando da un contesto di livello normale e non di 'Elìte'. Particolarmente combattute e 'vissute' anche le vittorie. Il gruppo è stato sostenuto nei tre giorni da una colorata e rumorosa tifoseria che ha “animato” a suo modo le palestre del modenese. Queste le ragazze presenti: Boccia, Cannone, Celandroni, Coppola, Di Carlo, Diciotti, Francesconi, Gabrielli, Orazzini, Pierini, Santoni, Tiralongo.