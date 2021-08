Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

" WALKING UNDER THE FULL MOON" . WALKING-LIFE progetto sportivo di camminate e fitwalking dell'a.s.d. a.p.s. Arcadia presenta la prima uscita in notturna della stagione sportiva 2021-2022. Una passeggiata nella Pineta di Marina di Pisa con la sola la luce della Luna Piena, l'ultima di questa torrida Estate. Ritrovo ore 21:00 Piazza Viviani. Condurrà la passeggiata Paolo conoscitore della Pineta marinese, portandoci nel folto di questa fino a raggiungere spazi aperti meravigliosi...per soffermarci a mirar la potenza della luce lunare e il cielo stellato, a seguire per chi vorrà tuffo in mare al chiarore della Luna. Equipaggiamento: telo mare, costume...scarpe chiuse. Rientro previsto entro le 23:00. Partecipazione gratuita.