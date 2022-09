Accoltellato in piazza della Stazione per un debito di 90 euro

Ennesimo accoltellamento fra stranieri martedì 20 settembre in piazza Stazione a Pisa. Un uomo, probabilmente dell'est, ha raggiunto con un fendente all’addome un cittadino tunisino e poi è fuggito in direzione di via Crispi. Immediato l’intervento di Carabinieri e Polizia Municipale che si trovavano a pochi metri di distanza.



Il colpevole, individuato tramite le telecamere di sorveglianza, è ora attivamente ricercato. Secondo una prima ricostruzione, il movente del gesto sembra essere un debito di 90 euro che l’accoltellatore vantava nei confronti della sua vittima.