Lavoratori dell'handling aggrediti in aeroporto: "Pronti alla mobilitazione se non arriveranno risposte per la sicurezza"

"Siamo di nuovo ad evidenziare le problematiche che ogni giorno vivono gli operatori delle società di Handling dell’aeroporto di Pisa nella gestione di situazioni critiche legate alle fasi d’imbarco dei passeggeri, relative ai voli Ryanair e non solo, che troppo spesso sfociano in aggressioni anche gravi verso gli stessi operatori". A denunciare un episodio avvenuto alcuni giorni fa al 'Galilei' è la Filt Cgil Pisa che sottolinea come "da molti anni i lavoratori e le Rsa/Rls hanno prodotto segnalazioni in merito al tema delle aggressioni al personale, ma allo stato attuale nessuno ha cercato di individuare e proporre soluzioni idonee".



"Nella giornata del 10 agosto, nella fase d’imbarco del volo Ryanair Pisa-Otopeni - raccontano dal sindacato - alcuni lavoratori, dopo aver attuato su indicazione del proprio responsabile le procedure dettate dalla Compagnia aerea, si sono trovati costretti a chiedere aiuto a seguito di pesanti aggressioni, ricorrendo al numero di emergenza aeroportuale e agli agenti di Polaria. Purtroppo tale intervento, in un clima di tensione generale, non ha prodotto l’effetto sperato. Senza entrare nel dettaglio di quanto accaduto tra Polaria, lavoratori e passeggeri, riteniamo che ci sia urgente necessità di mettere in campo misure che siano veramente in grado di porre in sicurezza i lavoratori degli aeroporti, perché non è accettabile lavorare con paura e con tensioni continue".



Da Filt Cgil ribadiscono di "essere sempre stati e siamo disponibili a qualsiasi tipo di confronto volto a risolvere il problema aggressioni, purtroppo molto diffuso nel contesto dei trasporti. Un confronto che deve però necessariamente vedere la presenza di tutti i soggetti interessati, compresi Enac e Prefettura".

"La sicurezza in aeroporto riguarda chi in aeroporto ci lavora, ma anche tutti coloro che viaggiano e non è accettabile che in un periodo notoriamente di grande afflusso di passeggeri si generino tensioni così esasperate che ricadono poi inevitabilmente su chi le procedure, fatte da soggetti terzi, le deve attuare - proseguono - quelle stesse persone che sono la prima e talvolta l’unica interfaccia con i passeggeri; quelle persone che di fronte alle criticità che si generano nella gestione di centinaia di viaggiatori sono in prima linea e non possono demandare a nessuno i problemi, come invece può fare serenamente chi definisce procedure, non sempre

efficaci, e si ritira lontano dal luogo critico".



"Purtroppo a livello nazionale assistiamo ad un dibattito surreale sul trasporto aereo, che maschera la realtà delle cose. Il Governo mostra i muscoli contro le tariffe delle 'arroganti' compagnie aeree, mentre queste ultime snocciolano i numeri da record della stagione estiva. Ma dietro tutto questo ci sono i lavoratori, i quali ben conoscono le condizioni di lavoro negli aeroporti italiani e sono il motore di quei numeri e di quei profitti - evidenziano da Filt Cgil Pisa - questi lavoratori devono poter operare con la dovuta serenità e sicurezza, la quale deve essere garantita con strumenti efficaci e con gli investimenti necessari. Non siamo più disponibili ad aspettare e chiediamo di lavorare da subito alla costruzione di soluzioni idonee a scongiurare definitivamente il problema delle aggressioni al personale. Se non arriveranno risposte concrete metteremo in atto tutte le iniziative necessarie, in aggiunta a quelle già previste nell’ambito della mobilitazione del settore che riprenderà a settembre con lo sciopero di 24 ore il giorno 29 e che, oltre al rinnovo del CCNL scaduto da sei anni, vede tra le rivendicazioni il tema delle aggressioni" concludono.