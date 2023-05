Bottigliata dopo una lite: violenza in centro a Pontedera

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, a conclusione di una immediata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa un cittadino straniero per lesioni personali aggravate. Il soggetto si sarebbe reso responsabile di un'aggressione ai danni di un connazionale, dopo una lite. I militari sono intervenuti in centro poco dopo l'alterco, scattato per futili motivi: l'accusato avrebbe colpito la vittima con il collo di una bottiglia. Il malcapitato è stato trasportato in ambulanza presso il locale Pronto Soccorso. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.