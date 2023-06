Operatore Geofor aggredito durante la raccolta porta a porta

Un operatore Geofor impegnato nella raccolta del porta a porta aggredito. E' avvenuto ieri, 20 giugno, nel comune di Casciana Terme Lari. La denuncia arriva dall'Unione Sindacale di Base che sottolinea come nei giorni scorsi sono avvenuti "fatti analoghi", oltre a "decine di aggressioni verbali e fisiche ai centri di raccolta e già oggetto di discussione dei tavoli sindacali".

"Oltre ad esprimere la piena solidarietà al lavoratore teniamo a precisare quanto segue: riteniamo che le responsabilità di tali atti siano individuabili nelle amministrazioni comunali sempre pronte a criticare i servizi svolti pubblicamente costruendo consensi e campagne elettorali sulla pelle dei lavoratori Geofor, creando con i loro sproloqui nell'opinione pubblica una falsa visione dei fatti, ma anche nell'azienda sempre pronta a soddisfare gli isterismi di assessori e sindaci con un servilismo a dir poco stucchevole - sottolineano da Usb - uno scaricabarile di responsabilità che ricadono sempre sui lavoratori. Occorre cambiare registro, noi operatori siamo per strada tutti i giorni, il nostro lavoro non ? semplice, lavoriamo con la pioggia e il freddo in inverno e sotto il sole cocente in estate, molto spesso nelle ore in cui tutti dormono, veniamo offesi aggrediti dagli utenti e denigrati dalle amministrazioni comunali, è ora di fare chiarezza, chiederemo un incontro immediato al prefetto e comunicheremo tutte le nostre iniziative in una conferenza stampa fissata per il prossimo 27 giugno".



Sull'aggressione interviene anche la stessa Geofor: "Dopo il terzo episodio di aggressione capitato in pochi giorni al personale aziendale durante il servizio di raccolta dei rifiuti, Geofor intende esprimere pubblicamente piena vicinanza e solidarietà ai dipendenti che hanno subito questi episodi - si legge in una nota - si tratta di aggressioni verbali, passate poi alle vie di fatto, contro lavoratori quotidianamente impegnati sul territorio a svolgere un servizio per i cittadini. In due casi gli operatori sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere, rimediando prognosi significative".

"Di fronte alla violenza, ogni motivo resta sempre incomprensibile, ed è anche per questo che Geofor vuole esternare piena vicinanza ai propri dipendenti, perchè fatti del genere non possono e non devono capitare nuovamente durante lo svolgimento di normali turni di lavoro - proseguono - l'azienda, in ogni caso, sta valutando di ricorrere alle vie legali, a tutela dei propri interessi e del proprio personale, che ogni giorno è impegnato sulle strade per garantire al meglio il decoro e la pulizia delle città, invocando fin da subito il rispetto necessario verso chi opera sul territorio con impegno e dedizione, tutti i giorni e in ogni condizione atmosferica".

E proprio ieri dal Comune di Casciana Terme Lari avevano sottolineato che "a seguito di alcuni problemi occorsi ad un operatore durante lo svolgimento del servizio, il giro di raccolta della carta sul territorio di Lavaiano, Quattro Strade e Perignano subirà ritardi mentre sarà sospesa la raccolta nella zona industriale. Nello scusarci per il disagio siamo a chiedere alle utenze ubicate nella zona industriale di provvedere a ritirare nella propria proprietà la carta non ritirata in attesa di avere comunicazioni in ordine al recupero del servizio".