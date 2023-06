Cerca di riportare la calma durante un litigio: colpito con un pugno

Intervento intorno all'una e trenta della notte scorsa, tra il 10 e l'11 giugno, di una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata in un servizio nel cuore della movida, in Piazza Santa Caterina a seguito di richiesta di intervento da parte di un 20enne pisano, che asseriva di essere stato poco prima aggredito in Piazza Dante da alcuni ragazzi. Il 20enne riferiva che mentre si trovava in Piazza Dante, a seguito di sfottò scambiati da due suoi amici con un gruppo di altri ragazzi che si trovavano lì vicino, era nato un alterco. Mentre egli tentava di calmare gli animi veniva colpito al volto con un pugno che gli infrangeva la lente degli occhiali da vista e procurandogli una ferita all’altezza del sopracciglio sinistro.



Il giovane ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza sul posto e ha manifestato la volontà di sporgere denuncia per le lesioni riportate. I poliziotti sul posto hanno sentito alcune persone informate dei fatti, raccogliendo elementi significativi per la compiuta identificazione dell’autore dell’aggressione, che verrà denunciato alla Procura della Repubblica.



Nella serata di sabato 10 giugno, nel corso dei controlli interforze nelle zone della movida pisana, le pattuglie della Guardia di finanza hanno sanzionato amministrativamente due persone per possesso di sostanza stupefacente per uso personale e sequestrato 4,5 grammi di hashish. Complessivamente sono state identificate 49 persone e controllati 24 veicoli.