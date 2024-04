Morto nell'esplosione della centrale elettrica di Bargi: venerdì i funerali di Alessandro D'Andrea

Si svolgeranno venerdì 19 aprile alle ore 15.30 presso la Chiesa parrocchiale di Forcoli i funerali di Alessandro D'Andrea, l'operaio 36enne, originario proprio della frazione del comune di Palaia, che ha perso la vita nell'esplosione della centrale elettrica di Bargi, sul lago di Suviana nel bolognese.

Sarà possibile salutare Alessandro a partire da domani, 17 aprile, presso la Cappella di Gesù Misericordioso in via dei Castelli 37 a Forcoli. Per volere della fidanzata Sara, delle sorelle Federica e Nicoletta e dei genitori Carla e Daniele tutte le donazioni raccolte saranno destinate alla realizzazione di un progetto nel campo delle energie rinnovabili e dell'elettronica, sue grandi passioni.



Alessandro viveva da alcuni anni a Cinisello Balsamo, nel milanese, ed era dipendente della Voith Hydro. A Forcoli però vivono i genitori e una delle sorelle, mentre l'altra abita a Milano e lavora in Polizia. Il padre, appena appresa la notizia dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 aprile, si era recato sul posto in attesa di notizie. Una speranza di trovare in vita il figlio che si è sempre più affievolita con il passare delle ore fino al rinvenimento del cadavere nel tardo pomeriggio di giovedì 11 aprile.

Alessandro D'Andrea era un manutentore specializzato. Era stato reclutato per i lavori di aggiornamento tecnologico e le prove di collaudo sul secondo gruppo della centrale Enel.