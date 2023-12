Il Cda del Gruppo Piaggio ha deciso ieri, 15 dicembre, la donazione di 250mila euro al Comune di Pontedera da destinare al fondo 'Ripar.Ti.Amo' che serve come primo aiuto alla ripartenza per cittadini, attività commerciali ed enti del terzo settore, dopo l'alluvione del 2 novembre scorso.

"Grazie al Gruppo Piaggio, a Matteo e Michele Colaninno per questo segno di vicinanza e attenzione alla città di Pontedera - ha detto il sindaco Matteo Franconi - il Gruppo è sempre presente nei momenti più delicati per la città. Dall'importante appoggio per l'allestimento dell'hub vaccinale nel periodo della pandemia ad oggi"

Il fondo 'Ripar.Ti.Amo' è un contributo che il Comune ha istituito pochi giorni dopo l'alluvione con risorse proprie per mezzo milione di euro e che è stato integrato grazie all'aiuto del Comune di Peccioli, che ha donato 300mila euro. Proprio nella giornata di ieri, gli 848 beneficiari hanno ricevuto la lettera con la quale l'Amministrazione comunica l'accoglimento della domanda e annuncia l'erogazione sui conti correnti indicati. Grazie alla donazione Piaggio, nelle prossime settimane, il contributo complessivo verrà ricalcolato e aumentato proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.