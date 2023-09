Litorale: ufficiale il rinvio dello spettacolo delle Frecce Tricolori

Adesso è anche ufficiale: il 'Pisa air show' programmato per domenica 1° ottobre è annullato e rimandato alla primavera del 2024. Lo spettacolo della pattuglia acrobatica si sarebbe dovuto svolgere nei cieli del litorale pisano, ma dopo il tragico incidente del 16 settembre che ha portato alla morte di una bambina di 5 anni nell'area dell'aeroporto di Torino Caselle, si era mosso in prima persona il sindaco Michele Conti per chiederne il rinvio.

Una richiesta dettata dal terribile lutto e accolta dagli organizzatori. L'obiettivo dell'amministrazione è di poter ospitare lo spettacolo nella prima data utile nel calendario primaverile del prossimo anno.