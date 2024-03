Gradita donazione ai piccoli pazienti dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera da parte della scuola di tiro con l'arco 'Arcieri di Sacco' di Ponsacco. Sabato 23 marzo una rappresentanza di arcieri, dopo aver effettuato la donazione di sangue al centro trasfusionale dell'ospedale, insieme a Spiderman si è recata al reparto di pediatria per consegnare in dono uova di cioccolato ai bambini ricoverati e a quelli presenti in attesa al Pronto soccorso pediatrico.