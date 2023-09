Omicidio Sasso Pisano, arrestate 5 persone: sicari per vendicare la morte del fratello

Alle prime luci dell’alba di oggi, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, Napoli, Casoria (NA), Pescara e in Albania, i Carabinieri del Comando provinciale di Pisa, in collaborazione con i colleghi dei Comandi dell’Arma competenti sul territorio e attraverso il canale di cooperazione internazionale Eurojust e con il magistrato italiano di collegamento in Albania, hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Pisa, cinque persone, di cui 3 di nazionalità italiana e 2 albanese, ritenute responsabili, a vario titolo, dell'omicidio premeditato in concorso del 36enne albanese, Elson Kalaveri, commesso il 18 agosto 2022, a Sasso Pisano, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina. A loro carico anche le accuse di porto abusivo di armi e contraffazione di targhe.



L’operazione, denominata 'KANUN', è il frutto di un intenso lavoro di investigazione, condotto sin dall’agosto 2022 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pisa e coordinato dalla Procura della Repubblica di Pisa, che ha permesso di far luce su un efferato omicidio, premeditato da uno degli indagati, di nazionalità albanese, che per vendicare la morte del fratello (secondo un rito del codice consuetudinario albanese, il 'Kanun' appunto, di dover vendicare l’uccisione di familiari consanguinei) ha materialmente assoldato, in area campana, un gruppo di fuoco di nazionalità italiana, per uccidere, mediante una vera e propria esecuzione, la vittima, attirata nel piccolo borgo della provincia di Pisa con una trappola ordita anche grazie ad un basista, connazionale del mandante.



Elson Kalaveri era stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua auto a Sasso Pisano. Immediate le indagini che hanno portato oggi all'arresto delle cinque persone ritenute responsabili. Questa mattina è in programma una conferenza stampa in Procura a Pisa per rendere noti i dettagli dell'operazione.