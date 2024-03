In auto con 41 dosi di cocaina: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato una persona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato un altro soggetto per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di stupefacenti.



Nel dettaglio a Pisa i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare di due soggetti a bordo della stessa auto. Il passeggero è stato sorpreso con 41 dosi di cocaina ed un altro pezzo solido della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di quasi 27 grammi, oltre a più di 100 euro in denaro contante.

Il conducente del veicolo ha invece rifiutato di sottoporsi all’accertamento richiesto dai militari per rilevare eventuale assunzione di sostanze d’abuso.



I militari hanno così arrestato la persona in possesso della sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà l’autista del mezzo, a cui hanno ritirato la patente.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati, invece l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria pisana per la celebrazione del rito direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto e la sottoposizione ai domiciliari.