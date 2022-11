In casa marijuana conservata in barattoli di vetro: in manette

Arrestata dai Carabinieri a Volterra una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto al termine di un’intensa attività investigativa dei militari che tenevano sotto controllo un’abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 80 grammi di marijuana suddivisi in 5 contenitori in vetro.



Il soggetto, al termine delle formalità di legge, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del GIP.

Lo stupefacente è stata posto sotto sequestro.