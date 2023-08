Trambusto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto, nel quartiere Cep di Pisa. Un residente ha chiamato il 112 allarmato dai colpi che un uomo e una donna stavano sferrando alla porta di ingresso di un appartamento, di proprietà del Comune di Pisa. Lo scopo era di occupare l'abitazione. Il tentativo è fallito dopo l'intervento dei Carabinieri.

Scattato l’allarme infatti, i militari della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri si sono precipitati sul posto. I due, all'arrivo degli operatori, erano armati di martello, cacciaviti e una spranga: stavano ancora cercando di sfondare la porta. Subito immobilizzati e portati nella caserma di via Guido da Pisa, i sospettati sono risultati essere madre e figlio, stranieri di origini rom. Sono stati arrestati per danneggiamento aggravato e invasione di edifici. L’autorità giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito di giudizio direttissimo che si terrà nella giornata di venerdì 25 giugno.