Si presenta a casa di un'anziana fingendosi un addetto delle Poste ma dietro la porta trova i Carabinieri

Una strana telefonata arrivata a casa di un'anziana: dall'altro capo dell'apparecchio un sedicente direttore delle Poste che invitava la signora a consegnare denaro ad un proprio incaricato così da concludere l’iter per l’assunzione di un familiare della donna, che aveva vinto un concorso pubblico.

L'anziana non è caduta nel tranello e nella sua abitazione sono arrivati i Carabinieri che hanno atteso l'arrivo del fantomatico riscossore finito così in manette.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato successivamente trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma dei Carabinieri di Pisa, per poi essere sottoposto a rito direttissimo nella mattinata di oggi, così come disposto dall’autorità giudiziaria locale; all’esito dell’udienza di convalida, è stato comminato al soggetto il divieto di dimora nella provincia di Pisa.



I Carabinieri della Compagnia di Pisa, sempre molto attivi nella prevenzione delle truffe anche attraverso gli incontri con la cittadinanza su tutto il territorio provinciale, ricordano ancora una volta che non si deve mai consegnare denaro o beni di valore a persone sconosciute che si presentano nelle abitazioni come figure professionali o appartenenti alle forze dell'ordine. La migliore soluzione è comporre subito il numero per le emergenze 112.