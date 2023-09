Nasconde due etti di hashish in camera da letto: arrestato uno spacciatore

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Miniato, nella nottata tra mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane. I militari della Stazione di Chianni, durante una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria e finalizzata alla ricerca di materiale provento di altro reato, entrati nell’abitazione del giovane hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente.

Chieste spiegazioni, il ragazzo ha ammesso di aver fumato poco prima uno spinello. I Carabinieri, tenuto conto dei precedenti del giovane, hanno proceduto ad un accurato controllo dell’abitazione, ritrovando all’interno della camera da letto due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi, 1 pugnale a doppia lama in acciaio di 23 centimetri di lunghezza e 1 coltello con una lama di circa 24 centimetri.

Il giovane è stato condotto, perciò, in caserma per le formalità di rito e trattenuto nella camera di sicurezza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo avvenuto nella mattinata di giovedì 28 settembre, in seguito al quale il giudice del Tribunale di Pisa, convalidando l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.