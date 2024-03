Stazione, lavori verso la conclusione: si asfaltano viale Gramsci e rotatoria

A Pisa lavori di riqualificazione in zona Stazione e viale Gramsci in dirittura di arrivo. Da lunedì 18 a venerdì 22 marzo si asfalta viale Gramsci e rotatoria Gramsci-Battisti-Bonaini. Per la durata dei lavori alla rotatoria, al massimo 4-5 giorni, saranno adottate modifiche alla viabilità temporanee in tutta la zona, come già è stato fatto nei mesi scorsi nelle precedenti fasi di lavorazioni.

Da segnalare che viale Bonaini diventa a senso unico con direzione da piazza Vittorio Emanuele a piazza Guerrazzi, nel tratto tra la rotatoria con viale Gramsci e l’incrocio con via della Spina. Dunque le auto che provengono da piazza Guerrazzi dovranno percorrere via Benedetto Croce per raggiungere piazza Vittorio Emanuele, mentre coloro che vorranno raggiungere l’aeroporto o la FiPiLi potranno percorrere regolarmente viale Bonaini e poi svoltare in via della Spina. La rotatoria all’intersezione di viale Gramsci sarà quindi percorribile soltanto venendo da via Battisti in direzione viale Bonaini.

Nel dettaglio, da lunedì 18 e fino a venerdì 22 marzo saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica a viabilità e sosta, con lavori che procederanno secondo fasi di avanzamento e con cronoprogramma in tre fasi lavorative. In tutte e tre le fasi queste saranno le modifiche al traffico:

- viale Bonaini: istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra viale Gramsci e via della Spina con nuova direzione da via Battisti a piazza Guerrazzi; restringimento della carreggiata in prossimità dell’intersezione con via della Spina; istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via della Spina per i veicoli provenienti da piazza Guerrazzi in direzione Est-Ovest;

- via Colombo: istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli all’intersezione con viale Bonaini;

- via Queirolo: inversione del senso di marcia da sud verso nord; istituzione del dare precedenza all’intersezione con via Benedetto Croce; istituzione dell’obbligo di procedere diritto con direzione via Turati (solo per autorizzati Z.T.L.) o a sinistra con direzione piazza Vittorio Emanuele;

- via Benedetto Croce: spegnimento temporaneo della lanterna semaforica all’intersezione con via Queirolo; istituzione dell’obbligo di proseguire dritto con direzione piazza Vittorio Emanuele o svolta a destra (solo per autorizzati Z.T.L.) all’intersezione con via Queirolo-Via Turati; spostamento della fermata dei bus del T.P.L. dalla posizione attuale fronte Poste Centrali al civ. 42 (altezza 'Libraccio');

- via Puccini: istituzione nei primi 15 metri su ambo i lati a partire dall’intersezione con viale Bonaini, del divieto di sosta con rimozione coatta per consentire la svolta ai bus del T.P.L.; istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta a partire dallo stallo 'carico-scarico Hotel Touring' fino all’intersezione con piazza della stazione, per consentire la fermata provvisoria dei bus del T.P.L. e la svolta a destra; di consentire la svolta a destra per i soli bus del T.P.L. all’intersezione via Puccini-piazza stazione;

- viale Bonaini tratto compreso tra la rotatoria di viale Gramsci-Battisti e l’intersezione con via puccini-via Queirolo: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati;

- via Battisti: istituzione dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli (T.P.L.-Taxi-Soccorso-Polizia) provenienti da viale Gramsci, per i veicoli in transito con direzione viale Bonaini, con obbligo di utilizzo di movieri a terra (nelle ore di lavoro del cantiere) o impianto semaforico per la disciplina del transito, in particolare al fine di agevolare l’ingresso dei veicoli autorizzati sulla rotatoria con direzione via Battisti.

PRIMA FASE. Lavori di asfaltatura della corsia di marcia lato Galleria B di viale Gramsci (lato ovest) e del quadrante lato 'Bar Gambrinus' della rotatoria: in viale Gramsci corsia di marcia lato 'Galleria B' istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione; rotatoria lato 'Bar Gambrinus': istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione.

SECONDA FASE. Lavori di asfaltatura della corsia di marcia lato Galleria A di viale Gramsci (lato est) e del quadrante lato Est della rotatoria: in viale Gramsci corsia di marcia lato 'Galleria A': istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione; rotatoria viale Gramsci lato Est: istituzione di divieto di transito di sosta con rimozione coatta; viale Gramsci corsia di marcia lato 'Galleria B': inversione del senso di marcia.

TERZA FASE. Lavori di asfaltatura della rotatoria lato nord, delimitante piazza Vittorio Emanuele, tratto dal Palazzo della Provincia al Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni: viale Gramsci corsia di marcia lato 'Galleria A': istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione; viale Gramsci corsia di marcia lato 'Galleria B': inversione del senso di marcia; rotatoria lato Nord delimitante piazza Vittorio Emanuele: istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione coatta.