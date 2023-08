L'auto elettrica rubata in Germana, in abbandono al Cep. Nella serata di ieri, 23 agosto, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via San Ranieri a seguito di una segnalazione arrivata sulla piattaforma 'YouPol', gestita dalla Sala operativa. Il sistema consente di segnalare per iscritto alla Polizia di Stato, anche condividendo files multimediali, possibili ipotesi di reato. Gli agenti si sono così diretti sul posto per verificare l'elettrica Ford Kia Niro di colore blu trovata in loco, con targa tedesca .

La macchina è risultata essere chiusa regolarmente, tuttavia in banca dati è emerso il suo stato di 'ricercata' in tutta l’area Schengen, perchè provento di furto avvenuto nei mesi scorsi in Germania. L’autovettura, alla fine, è stata affidata al soccorso stradale, in attesa della restituzione all’avente diritto, da rintracciare a cura della Polizia tedesca, nel frattempo allertata dalla Questura pisana.