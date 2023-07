Ponsacco: il Comune cerca volontari per i progetti di pre e doposcuola

Cercasi associazioni di volontariato o di promozione sociale per svolgere alcuni servizi di pubblica utilità per i prossimi due anni scolastici. E' stato pubblicato, sul sito del Comune di Ponsacco, un avviso per raccogliere proposte progettuali come il servizio di pre-scuola e dopo-scuola alle scuole primarie 'Giusti', 'Val di Cava', 'le Melorie' e alle scuole dell’infanzia 'Machiavelli', 'Camugliano', 'Borghi', 'Le Melorie' e 'Val di Cava'. E poi l’accompagnamento in entrata e in uscita degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sugli scuolabus.

E ancora la vigilanza sui bambini all’entrata e all’uscita dalle scuole, negli spazi antistanti l’ingresso delle scuole, con particolare attenzione nei confronti di coloro che devono attraversare la strada. A questi servizi si aggiunge l’attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e l’attività di sorveglianza in occasione dell’entrata degli studenti della scuola secondaria di primo grado e monitoraggio del centro urbano promuovendo la cultura della legalità, dell’educazione civica e del decoro.

"Il nostro obiettivo - spiega l’assessora all’istruzione Stefania Macchi - è mettere in rete le belle realtà del nostro territorio con il fine di creare un progetto educativo che cominci fin dall’accompagnamento a scuola. Ringraziamo i volontari che hanno svolto questi servizi negli ultimi anni con le associazioni Auser e

l’associazione Polizia di Stato. Sappiamo che per rispondere correttamente all’avviso serve la disponibilità di un bel numero di volontari, ma crediamo che una delle caratteristiche di punta del progetto sia proprio la creazione di una rete, anche di più associazioni, che abbiano voglia di fare qualcosa di molto importante per la comunità. Il valore dello scambio che si genera dal confronto tra generazioni è impagabile. Un dialogo sano e costruttivo per entrambe le parti".

Possono presentare il progetto le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni di promozione sociale, con esperienza almeno biennale nei settori socio-assistenziale, sanitario, di promozione delle attività sportive culturali, del tempo libero, iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore. La convenzione avrà la durata di due anni scolastici e la scadenza per presentare i progetti è fissata al 18 agosto. A questo link i documenti dell'avviso: https://www.comune.ponsacco.pi.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-progettuali-di-servizi-di-pubblica-utilitaa8099-per-gli-anni-scolastici--20232f2024-e-20242f25/2940