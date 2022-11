Bandi, contributi, anche prelievi del sangue: accordo fra Comune di Cascina e Caf Acli per aderire o prenotare i servizi

L’amministrazione comunale di Cascina ha stipulato una convenzione con il Caf Acli per facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni sociali agevolate e ai benefici di competenza comunale attraverso un’assistenza alla compilazione delle domande online e conseguente trasmissione per via telematica al Comune.

"In linea con le nuove misure per la semplificazione e l’innovazione digitale - spiega l’assessore al welfare Giulia Guainai - tutte le prestazioni sociali agevolate e i bandi pubblicati dall’ufficio sociale e casa stanno transitando verso una modalità telematica. Per semplificare questo passaggio e renderlo un’opportunità per tutta la cittadinanza, abbiamo deciso di avviare una collaborazione con i Caf del territorio per esser sempre vicini ai bisogni della comunità".

Sono oggetto della convenzione tutte le prestazioni sociali agevolate e i bandi ordinari e straordinari che prevedono l’erogazione di benefici di competenza comunale, oltre a un’importante novità: la prenotazione dei prelievi del sangue dal portale 'ZeroCode'.

"La nuova modalità di prenotazione online dei prelievi del sangue nella zona pisana - aggiunge l’assessore - è attiva dal mese di ottobre e permette di fissare l’appuntamento, al punto prelievi prescelto, in pochi passaggi. Una novità che semplifica l’accesso alle prestazioni ma che risulta più ostica alla fascia più anziana della società, a cui, di comune accordo con Acli, abbiamo deciso di pensare. Per questo abbiamo deciso di estendere tale convenzione".

Il presidente provinciale delle Acli di Pisa aps Paolo Martinelli, in relazione al nuovo servizio, sottolinea che "la transizione verso forme di accesso digitale ai servizi semplifica la vita dei cittadini ma, se non accompagnato, guardando alle fasce più deboli e con meno strumenti culturali e tecnologici, rischia di creare disorientamento ed ancor peggio disparità nell'accesso ai diritti. Per questo le Acli si adoperano quotidianamente attraverso i propri sportelli sul territorio per assistere le persone e colmare questo gap".

L’assistenza è fornita alla sede zonale di Cascina (Piazza Antonio Gramsci 1) nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. E' necessario prendere appuntamento telefonando al 392.3492107 o inviando una mail a cascina.frontoffice@acli.it.