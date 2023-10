Sono stati rinnovati per l’anno sportivo 2023/2024 i contributi comunali per la promozione dello sport e il sostegno delle attività sportive per giovani e anziani. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati pubblicati il bando per i contributi ordinari riservato alle società sportive e il bando 'Sport per tutti' per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi e, per la prima volta, anche adulti over 65, tramite l’assegnazione di specifici voucher.

Il bando per le associazioni e società sportive, con scadenza 30 novembre, prevede un importo complesivo di 50mila euro; mentre per il progetto 'Sport per tutti' sono stati pubblicati due distinti avvisi, entrambi con scadenza 10 dicembre, riservati ai bambini e ragazzi tra i 6 e 18 anni (non compiuti) e agli adulti con più di 65 anni (anche da compiersi entro fine anno), per un importo complessivodi 50mila euro.

"Il Comune di Pisa conferma la propria attenzione al tema della promozione dello sport per tutti e del benessere fisico dei ragazzi e, per la prima volta, degli over 65. Un principio quello del diritto allo sport oggi sancito finalmente nella nostra Costituzione - dice l’assessore allo sport Frida Scarpa - con questi provvedimenti si va in aiuto delle famiglie che non possono sostenere i costi delle attività sportive a causa delle condizioni economiche e si aiutano le associazioni nell’importante ruolo sociale che mantengono per lo sviluppo dei nostri giovani e per promuovere le stesse pratiche sportive, fondamentali per lo sviluppo e la crescita psicofisica di bambini e ragazzi e per aiutare le persone a invecchiare meglio, sia fisicamente che psicologicamente. La cultura del movimento e il benessere psicofisico vanno salvaguardate a tutte le età".

Il bando per le associazioni

Possono partecipare al bando le società e associazioni sportive (Asd e Ssd), che abbiano la sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale, affiliate a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate regolarmente iscritte al registro di 'Sport e salute' per l’annualità in corso. La concessione di contributi è ammessa con riferimento allo svolgimento di attività e iniziative sportive a favore di soggetti portatori di handicap e degli anziani e di manifestazioni sportive che hanno una particolare rilevanza sotto il profilo sociale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11.30 del 30 novembre 2023. Potrà essere finanziata una sola istanza per richiedente in ordine di graduatoria. La somma minima di contributo richiedibile è di 500 euro, la massima somma di contributo richiedibile è 2.500 euro. E' fatta salva la possibilità di richiedere un contributo maggiore, fino al massimo di 5mila euro, assegnabile nel caso non fosse attribuito l’intero budget stanziato con il presente avviso, sempre seguendo l’ordine della graduatoria.

'Sport per tutti' 6-18 anni

Destinatari dell’avviso in questa fase sono le associazioni e società sportive pisane che intendono aderire al progetto e presentare specifica domanda di accreditamento indicando quali corsi offrire e per quali discipline sportive, i posti disponibili, assicurando la presenza di istruttori qualificate e facendo riferimento a tariffe approvate dal Comune (in caso di soggetti sportivi concessionari di impianti comunali). L’elenco completo dei soggetti accreditati con il dettaglio delle discipline sportive, attività e corso proposti, sarà pubblicato sul sito del Comune. Entro la fine dell’anno sarà pubblicato uno specifico bando aperto alla partecipazione delle famiglie con bambini/ragazzi da 6 ai 18 anni (non compiuti) che, sulla base di specifica graduatoria sulla base dell’Isee presentato che non potrà essere superiore ai 25mila euro, darà diritto ad un voucher per partecipare ai corsi/alle attività sportive indicate.

Il voucher sarà intestato direttamente al beneficiario e dovrà essere presentato dal genitore e/o tutore legale direttamente alla associazione o società sportiva dilettantistica scelta, al momento dell’iscrizione del ragazzo al corso selezionato. Il voucher non sarà utilizzabile fuori dal periodo di utilizzo massimo previsto dal bando (entro e non oltre 30 giugno 2024). Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti accreditati a parziale o totale rimborso del costo annuo che le famiglie sostengono per l’attività sportiva scelta e riferito al bambino/ragazzo residente nel Comune di Pisa, beneficiario del contributo. Il contributo è individuale, omnicomprensivo e può essere assegnato per un solo corso/una sola attività sportiva, dal momento della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. Tale contributo sarà erogato previa attestazione della effettiva partecipazione del ragazzo beneficiario al corso sportivo.

'Sport per tutti' adulti over 65 anni

Anche in questo caso vale prima l’accreditamento delle società sportive e la pubblicazione delle attività e corsi proposti e, in seguito, verrà emesso il bando per la partecipazione degli over65 interessati a beneficiare dei voucher.