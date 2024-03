'Bando Abitare' promosso dall'Unione Valdera per pagare i canoni di locazione

La crisi dei consumi, la forte inflazione, le fasce di povertà che si allargano sono segnali evidenti, a livello nazionale, di una situazione economica complicata che rischia di creare nuovi problemi a molte famiglie che, nell’immediato, hanno difficoltà a sopperire alle spese che devono affrontare quotidianamente. Ecco così che i comuni dell’Unione Valdera hanno approvato il bando che disciplina le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo 'Bando Abitare'. Un intervento economico che prevede un sostegno per il pagamento del canone di locazione (relativo ai secondi sei mesi all’anno 2023) con l’intento di limitare l’incidenza dei costi dell’affitto sulle spese complessive dei nuclei familiari.

Per accedere ai contributi è necessario essere in possesso di determinati requisiti, tra cui essere residenti in uno dei comuni dell’Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera) e avere un canone di locazione che abbia un’incidenza sul valore ISE pari o superiore al 30%.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica collegandosi all'indirizzo dedicato, accedendo con SPID, Carta Nazionale Sanitaria, Carta d’identità Elettronica oppure tramite Eidas (identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche). Per chi non avesse dimestichezza con i mezzi informatici è comunque prevista un’assistenza agli utenti grazie al personale dei Punti Facile Digitale, dell’Informagiovani Valdera e delle Botteghe della Salute che all’Unione e nei comuni che ne fanno parte sono aperte in più giorni della settimana e a diversi orari nelle proprie sedi (gli orari e i giorni di apertura di questi sportelli sono comunque indicati sul sito dell’Unione).

Si sottolinea che le risorse a disposizione per il Bando Abitare sono state stanziate dai Comuni dell’Unione Valdera e che il contributo per gli ammessi alla graduatoria non sarà liquidato, se spettante, per importi inferiori a 200 euro. Si fa presente che le domande potranno essere presentate dalle ore 8 del giorno 20 marzo alle ore 12 del giorno 10 aprile 2024 (termine perentorio) per via telematica al link indicato sopra e con le stesse modalità di accesso: SPID, CIE, CNS, Eidas.

Ai fini della riscossione del contributo inoltre tutti gli ammessi alla graduatoria provvisoria (che sarà pubblicata ai primi di maggio e per 15 giorni consecutivi) dovranno, entro il termine perentorio di 15 giorni, presentare copia delle ricevute di pagamento dell’affitto relative ai secondi 6 mesi dell'anno 2023, anche cumulative, quietanzate e in regola con l'imposta di bollo, al protocollo del comune nel quale hanno presentato domanda. L’Unione Valdera, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell’avvenuto pagamento del canone di locazione, provvederà poi al pagamento del contributo tenendo conto dell’entità delle risorse disponibili.