Pontedera: pubblicato il bando per l'assegnazione delle case popolari

Pubblicato il bando di concorso generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare a Pontedera ed è possibile presentare le domande da oggi, 2 ottobre, fino al 30 novembre, in modalità esclusivamente telematica. A questo link sul sito dell'amministrazione comunale https://www.comune.pontedera. pi.it/case-popolari-bando-di- concorso-generale-per- assegnazione-alloggi-di- edilizia-residenziale- pubblica/ ci sono tutte le informazioni utili.

"La formazione e l'aggiornamento delle graduatorie Erp è necessario per attualizzare la domanda di casa ai bisogni emergenti, pur riconoscendo a coloro che erano già inseriti in graduatoria un punteggio premiale rispetto a chi presenta per la prima volta la domanda" ha spiegato l'assessore comunale alle Politiche abitative, edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale Sonia Luca.

"Sappiamo - ha aggiunto Luca - che il bene casa è oggetto di un diritto la cui soddisfazione è condizionata da molti fattori, ma l'impegno principale rimane quello di garantire la trasparenza e la legalità delle procedure, oltre alla migliore razionalizzazione del patrimonio esistente per dare quante più risposte possibili".