Pubblicato sul sito web del Comune di Pisa il bando 'Sport per tutti' promosso dall’Amministrazione comunale di Pisa per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, tramite l’assegnazione di voucher rivolti alle famiglie che hanno un Isee non superiore a 25mila euro. Come novità da quest’anno il Comune ha aggiunto un secondo bando 'Sport per tutti' riservato agli adulti sopra i 65 anni (sempre con Isee inferiore a 25mila euro). Per entrambi i bandi è possibile presentare domanda fino alle ore 23.59 del 14 gennaio 2024, tramite la procedura online presente sul sito web comunale.

"Come Comune di Pisa per il terzo anno - spiega l’assessore allo sport Frida Scarpa - abbiamo messo a disposizione 40mila euro sotto forma di voucher nominali assegnati alle famiglie, per favorire la partecipazione alle attività sportive di tutti i bambini e ragazzi che risiedono a Pisa. Un contributo che nasce dalla convinzione che la pratica sportiva non debba mancare mai nella crescita e nello sviluppo di ogni bambino e ragazzo, come momento di formazione, socialità e apprendimento delle regole. Un bando inclusivo che punta a sostenere quei nuclei familiari che non possono far fronte all’impegno necessario per la frequenza delle attività sportive. Tengo inoltre a sottolineare che l’Ufficio Sport è a disposizione per aiutare chi ha problemi nella compilazione delle domande on-line, proprio per permettere a tutti di partecipare".

"Da quest’anno - prosegue l’assessore Scarpa - come novità abbiamo allargato la partecipazione, coinvolgendo anche gli adulti over 65, per diffondere sempre di più la cultura del movimento e del benessere psicofisico, fondamentale a tutte le età. E' noto infatti che anche nella terza età lo sport gioca un ruolo fondamentale nel rallentare i sintomi dell’invecchiamento, migliorare la salute cardiovascolare e rafforzare il tono muscolare, oltre che essere anche una valida alternativa per mantenere una sana socialità anche per chi affronta il periodo di in cui si conclude l’attività lavorativa. Per questo abbiamo aggiunto, oltre al finanziamento del bando riservato alle famiglie, un ulteriore stanziamento di 10mila euro rivolto esclusivamente agli over 65".

Bando Sport per tutti (Famiglie)

Possono richiedere il contributo i nuclei familiari con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Pisa interessati a praticare attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto. L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile nella pagina Servizi online, sezione Sport – Sport per tutti 2023-24 (giovani). I nuclei familiari devono possedere un Isee in corso di validità fino al massimo di 25mila euro. L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro a bambino, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente sulla base della dichiarazione Isee. Qualora, il beneficiario del contributo, non utilizzasse il buono sportivo deve darne tempestivamente notizia via email all’indirizzo sport@comune.pisa.it in modo da dare la possibilità ad altri ragazzi di godere del contributo.

La domanda deve essere presentata tramite il portale, area sport compilando l’apposito modulo on line. Per presentare la domanda occorre essere in possesso di accesso con Sistema Pubblico di Identificazione Digitale: lo Spid deve appartenere al genitore/tutore legale del minore. Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del voucher - buono sconto che le famiglie ricevono per l’attività sportiva scelta e riferito al bambino residente nel Comune di Pisa, che è risultato beneficiario del contributo.

Bando Sport per tutti (Adulti over 65)

Possono partecipare soggetti interessati con un’età che parte dai 65 anni (anche da compiersi entro il 31.12.23), e residenti stabilmente nel Comune di Pisa interessati a praticare sport/attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto 'Sport X Tutti'. L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile nella pagina Servizi online, sezione Sport - Sport per tutti 2023-24 (adulti). Gli interessati devono possedere un Isee in corso di validità fino al massimo di 25mila euro L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente secondo la dichiarazione Isee presentata. Qualora, il beneficiario del contributo, non utilizzasse il buono sportivo deve darne tempestivamente notizia via email all’indirizzo sport@comune.pisa.it in modo da dare la possibilità ad altri di godere del contributo.

La domanda deve essere presentata tramite il portale, area sport compilando l’apposito modulo on line. Per presentare la domanda occorre essere in possesso di accesso con Sistema Pubblico di Identificazione Digitale. Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del buono sconto che i beneficiari ricevono per l’attività sportiva scelta.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, o per avere aiuto nella compilazione delle domande on line, è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Pisa: Palazzo Cevoli, Via San Martino 108; 050 910988 - 050 910950; e-mail: sport@comune.pisa.it.