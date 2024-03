L'internazionale 'Barbara D. Merino Award' a docente Unipi, è la prima volta che vince un italiano

E' stato assegnato al professor Stefano Coronella, ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, il prestigioso premio internazionale 'Barbara D. Merino Award for Excellence in Accounting History Publication', assegnato annualmente, a partire dal 2014, dall’Academy of Accounting Historians (AAH), sezione dell’American Accounting Association, per il miglior volume di storia della ragioneria pubblicato nell’anno in corso e nei due anni precedenti.

Il testo, scritto da Stefano Coronella e Massimo Sargiacomo (Università G. d’Annunzio Chieti Pescara) intitolato 'L’Accademia Italiana di Economia Aziendale: un percorso lungo oltre due secoli (1807-2023)', ripercorre l’intensa vita e la variegata attività dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale sin dalla sua istituzione, avvenuta sotto il nome di 'Accademia dei Logismofili' dopo qualche anno di incontri informali tra alcuni giovani ragionieri bolognesi. Da sodalizio di stampo prevalentemente professionale, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, l’Accademia si è concentrata pressoché esclusivamente sull’ambito scientifico, allargando il raggio di azione dalla Ragioneria alla più ampia Economia aziendale. Il lavoro si fonda su una profonda ricerca d’archivio che ha consentito di portare alla luce numerose fonti primarie, custodite prevalentemente presso la sede sociale, sino ad ora sconosciute e inedite.

E' la prima volta che il premio 'Barbara D. Merino Award for Excellence in Accounting History Publication' viene assegnato a italiani ed è la prima volta che viene assegnato a un volume non in lingua inglese. Il premio verrà formalmente conferito durante il Congresso annuale dell’American Accounting Association che si svolgerà a Washington nel mese di agosto di quest’anno.