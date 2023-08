Aumento biglietti autobus: resta invariata la tariffa unica a 2 euro per il litorale

Nonostante l'aumento dei prezzi del biglietto dell'autobus le corse da e per il litorale di Pisa (Marina, Tirrenia e Calambrone) avranno ancora come importo la tariffa unica di 2 euro come da convenzione firmata lo scorso anno tra Comune e Autolinee Toscane. Un'intesa che aveva durata triennale (2022-2023-2024) con uno stanziamento annuo di 80mila euro da parte del Comune che si facevo carico della compensazione del costo. Ma gli aumenti hanno messo a rischio il prezzo pattuito per raggiungere le località balneari.

Così, nella riunione di ieri la Giunta comunale ha approvato, in virtù dell’adeguamento alla disciplina tariffaria che prevede la rivalutazione dei prezzi entrata in vigore dal 1 agosto 2023, un nuovo schema di convenzione con Autolinee Toscane valido fino a fine 2024, per mantenere inalterata la tariffa unica per il litorale a 2 euro, andando a coprire il costo dell’aumento delle tariffe che dal 1 agosto è cresciuto di 0,90 euro a biglietto.

“Una volta reso noto l’aumento dei prezzi da parte di Autolinee Toscane - ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli - ci siamo subito attivati perchè venissero immediatamente prorogate le condizioni agevolate già concordate con Autolinee Toscane, affinchè non ci fosse alcuna interruzione nella fruizione da parte dei cittadini della tariffa unica per il litorale a 2 euro. Il Comune di Pisa ha stanziato 10mila euro per ciascuna annualità 2023 e 24, quindi 20mila in totale, che si vanno ad aggiungere all’investimento di 80mila euro annui già stabiliti con la convenzione firmata nel 2022. Un impegno sostanziale e un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale, che vuole continuare a garantire ai cittadini pisani, nonostante l’aumento dei prezzi, la possibilità di raggiungere il nostro litorale, da Marina, a Tirrenia a Calambrone, con un unico biglietto a due euro, in linea con lo sviluppo che stiamo portando avanti in questi anni di politiche della mobilità tendenti a ridurre il volume di traffico nel Comune di Pisa e a promuovere l’utilizzo del mezzo collettivo di trasporto pubblico locale”.

“È un segnale molto positivo - dichiara Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane - che la Giunta comunale di Pisa abbia deciso di continuare a incentivare l’uso del mezzo pubblico attraverso il rinnovo di questa convenzione con la nostra azienda. Per Autolinee Toscane il rapporto di collaborazione con le istituzioni locali è fondamentale proprio perché è attraverso il confronto continuo e costante, come nel caso del Comune di Pisa, che si possono trovare strumenti e soluzioni volti a migliorare il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma e quindi a incrementare la mobilità pubblica collettiva con evidenti effetti positivi sia sulla qualità della vita delle persone che sulla qualità dell’ambiente. La collaborazione con Pisa è proprio una dimostrazione concreta di come insieme si possa svolgere un’azione positiva sia per la nostra azienda sia per l’intera collettività”.